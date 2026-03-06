Счетная палата РФ сообщила о нехватке 12 тысяч специалистов для строительства дорог.

В России в сфере строительства и обслуживания дорог не хватает порядка 12 тысяч сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявила аудитор Счетной палаты Елена Бойцова, пишут СМИ.

Ведомство каждый год выявляет нарушения при планировании и выполнении дорожных работ, а связано это с отсутствием компетенций в сфере дорожного хозяйства у управленцев и большой текучкой кадров.

Так, регионы постоянно завышают объемы принятых и оплаченных дорожных работ, стоимость материалов, начальную цену контрактов. Кроме того, регулярно принимаются к оплате работы, результат которых не соответствует условиям контрактов.

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин объяснил, что главной проблемой остается низкая оплата труда дорожников. В первые шесть месяцев прошлого года она едва превышала 60 тысяч рублей.

При этом сотрудникам приходится работать на изношенном оборудовании, а также в сложных погодных условиях и в любое время суток. Денег на то, чтобы изменить ситуацию, в дорожных фондах российских регионов попросту нет.