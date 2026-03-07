Передача видео на обработку в Найроби может считаться нарушением европейского законодательства.

Производители технологий уже много лет пытаются внедрить смарт-очки в повседневную жизнь. Например, Google когда-то продвигала Glass, но устройство вызвало критику из-за рисков для приватности. Meta пошла другим путем и создала очки в формате Ray-Ban, которые внешне почти не отличаются от обычной оправы.

Такая маскировка сделала устройство популярным: по миру продали миллионы экземпляров. Однако пользователи все больше интересуются, что именно записывают и обрабатывают эти очки. Особенно это касается функций искусственного интеллекта (ИИ), которые отвечают за обработку изображения и звука.

Журналисты из Швеции обнаружили, что устройство передает на серверы компании не только обычные видео и фрагменты разговоров, сообщает watson.de. Как оказалось, на обработку попадают и записи, которые пользователи никогда бы не захотели показывать посторонним.

Расследование: Meta получает доступ к крайне личным материалам

Согласно материалам Svenska Dagbladet и Goteborgs-Posten, очки Ray-Ban и Oakley автоматически отправляют аудио, фото и видео на серверы Meta. Далее эти данные попадают в аутсорсинговую компанию Sama, расположенную в Найроби (Кения). Там сотрудники вручную размечают материалы, чтобы улучшать алгоритмы ИИ.

Во время работы специалисты Sama видят самые разные сцены. В частности, журналистам рассказали о роликах из спален и гостиных, о кадрах переодевания, посещения туалета и даже интимных контактов. Как утверждают источники, лица и тела людей иногда видны вполне отчетливо.

При этом сотрудники Sama не могут обсуждать увиденное из-за жестких соглашений о конфиденциальности и строгих правил безопасности в офисе.

Ошибки алгоритмов и отсутствие анонимности

Meta официально заявляет, что такие записи не должны использоваться для обучения ИИ. Лица, банковские карты и другие чувствительные данные якобы должны автоматически скрываться. Однако, как рассказали бывшие сотрудники Meta, система работает с перебоями.

Алгоритмы иногда дают сбой, особенно при плохом освещении. В результате изображения тел и лиц почти не размываются. Кроме того, журналисты лично проверили функции очков. Пользователь может отключить передачу данных, но тогда перестают работать функции ИИ.

Таким образом, выбор ограничен: либо приватность, либо возможности искусственного интеллекта.

Условия труда в Кении: контроль и минимальные зарплаты

Одновременно расследование показало, что работники, анализирующие данные Meta, находятся под жестким наблюдением. Например, камеры установлены прямо в офисах, телефоны запрещены, а обсуждение условий труда грозит увольнением.

Что известно о работодателе Sama:

-компания ранее работала на OpenAI и Facebook;

-сотрудники столкнулись с тяжелым контентом, включая сцены насилия;

-заработок составлял всего 1,32–2 доллара в час;

-после жалоб на травмы и стресс Sama прекратила модерацию контента в 2023 году.

Эти данные частично подтвердил журнал Time, который проводил собственное расследование.

Конфликт с европейским законодательством

В странах ЕС действует строгий закон о защите данных — DSGVO (известен как GDPR). Он обязывает компании обеспечивать такой же уровень защиты и у подрядчиков, даже если они работают за пределами Европы. Шведский регулятор IMY напоминает, что обработка пользовательских данных в третьих странах должна соответствовать европейским стандартам.

Однако для Кении ЕС не выдал решение о признании достаточного уровня защиты данных. Поэтому передача видео на обработку в Найроби может считаться нарушением европейского законодательства.

Meta объясняет, что использует глобальную инфраструктуру, потому что работает во всем мире. Тем не менее вопрос законности такой передачи данных остается открытым.

Как это влияет на пользователей

Расследование создает серьезные вопросы о том, насколько безопасно использовать ИИ-очки Meta в Европе. Устройство может записывать больше, чем кажется, а данные могут оказаться в руках третьих лиц.

Кроме того, отключение передачи данных лишает очки основных функций. Поэтому пользователи фактически вынуждены жертвовать одной из сторон — либо удобством, либо приватностью.