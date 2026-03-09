Европе предрекли большие проблемы из-за войны в Иране 9 2997

Бизнес
Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европе предрекли большие проблемы из-за войны в Иране
ФОТО: Unsplash

Le Monde: Европе грозит энергетический кризис из-за войны США и Израиля в Иране.

Страны Евросоюза стоят на пороге масштабного энергетического кризиса, причиной которого станет отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также война на Ближнем Востоке. Об этом пишет французское издание Le Monde.

В материале отмечается, что общемировая битва за газ уже началась, а Европа находится на ее острие. На данный момент никакие грузовые суда не могут пройти через Ормузский пролив, который является морской артерией для судов, перевозящих в сумме около 20 процентов общемирового СПГ.

«Напряженная ситуация возникла в момент, когда Европейский союз приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов», — добавил автор статьи.

Кроме того, газета отмечает, что основная угроза кризиса в Европе связана больше не с поставками газа, а именно с ценами. Газ резко подскочил в цене, когда начался конфликт на Ближнем Востоке.

#Иран #США #ближний восток #газ #энергетика #геополитика #Россия #политика
Редакция BB.LV
