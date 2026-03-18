Латвия, Эстония и Литва объявили о совместном тендере на закупку региональных поездов для проекта Rail Baltic, сообщает ERR.

Изначально закупку региональных поездов для проекта Rail Baltic планировала только Эстония, но позже к проекту присоединились Латвия и Литва, чтобы провести совместный тендер и получить лучшие условия за счет большего объема.

"Стороны договорились, что, поскольку Эстония выступает ведущим участником тендера и заинтересована в максимально ранней поставке, два поезда должны поступить уже летом 2029 года для начала тестирования", – сказал ERR министр инфраструктуры Кульдар Лейс.

Латвия, согласно договору, может приобрести до пяти поездов, которые обойдутся от 60 до 75 млн евро. Речь идет об электропоездах, с минимальным количеством в 200 мест.

"Согласно условиям проекта, после того как Эстония получит первый поезд, у нас будет до трех лет, чтобы принять решение о закупке. На данный момент остаются открытые вопросы, какие поезда будут выбраны и какова их стоимость. После прояснения этих деталей можно будет принять решение о закупке", – сказал парламентский секретарь Министерства сообщения Латвии Кристапс Заляйс.

"Мы планируем приобрести до восьми поездов и использовать их для региональных маршрутов между Мариямполе, Каунасом и Паневежисом. Сейчас прямого маршрута нет", – отметила Виолета Шимелионене, руководитель отдела LTG Link (Литва).

Если Литва и Эстония движутся к завершению проекта Rail Baltic к 2030 году, то Латвия сигнализирует о нехватке финансирования для продления маршрута до Эстонии.

"Мы ориентируемся на завершение к 2030 году – это ключевой срок, на котором сегодня сосредоточены все наши усилия и работа. Финансовая составляющая остается одним из основных вызовов", – сказал Заляйс.

Срок подачи заявок на участие в тендере на закупку поездов назначен на 4 мая.

Региональные поезда для эксплуатации на инфраструктуре Rail Baltica (колея 1435 мм)

Количество поездов: всего до 20 (до 7 в Эстонии, до 5 в Латвии, до 8 в Литве).

Количество мест: не менее 200; стандартный класс с рассадкой 2+2, бизнес-класс – 1+2.

Длина: до 106 м.

Классы комфорта: бизнес-класс (15–20% мест, включая тихую зону) и стандартный класс; семейная зона.

Питание: зона питания с кофейным аппаратом.

Оснащение: розетки для зарядки у каждого сиденья; подставки для ног.

Туалеты: не менее двух.

Места для велосипедов и колясок: не менее 20 мест для велосипедов и 4 мест для инвалидных колясок.