В связи с ростом цен на топливо и минеральные удобрения некоторые фермеры рассматривают возможность сокращения обрабатываемых площадей или даже временного прекращения деятельности, пишут общественные СМИ.

Фермеры уже признают, что, скорее всего, не смогут полностью покрыть дополнительные расходы за счет доходов от урожая.

Весенние полевые работы в Видземе начнутся в ближайшие недели. Ферма "Robežnieki" может хранить лишь небольшую часть необходимого топлива самостоятельно, поэтому большую его часть придется закупать по текущей рыночной цене.

"У нас на ферме около 800 гектаров, и топливо обходится примерно в 100 литров на гектар. А теперь посчитайте сами - если цена повышается на 40 центов, каковы будут дополнительные расходы", - сказала хозяйка фермы Иева Алпа-Эйзенберга.

По оценкам хозяйства, дополнительное повышение цен в этом сезоне составит около 35 тысяч евро.

"Если все хорошо перезимовало, то мы будем действовать по плану. Нам придется закупить около пяти тонн по более высокой цене, но мы сделаем все возможное, чтобы получить урожай. Если придется пересеивать озимые культуры, а похоже, что придется, мы очень сильно подумаем, стоит ли пересеивать поле или просто оставить его под паром", - сказала хозяйка.

В кооперативе "VAKS" также заявили, что фермеры сейчас сильно зависят от рыночной цены на топливо. Если цены вырастут, то некоторые хозяйства могут принять решение о ликвидации.

Еще одним серьезным ударом для фермеров в этом году стали цены на минеральные удобрения. Некоторые вовремя их закупили, в то время как другие обеспечены лишь небольшим количеством. Если прошлой осенью удобрения можно было купить примерно за 250 евро за тонну, то сейчас цена составляет уже около 450 евро.