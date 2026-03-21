Были прогнозы, что эта ситуация может повлиять на решения Европейского центрального банка относительно процентных ставок и, таким образом, способствовать увеличению стоимости ипотечных кредитов. Кроме того, если цены на энергоресурсы выросли надолго, может вырасти стоимость строительства во всех сегментах, включая жилищное. Пока что существенного влияния конфликта на Ближнем Востоке на латвийский рынок жилья не ощущается, сообщает Diena.

Геополитическая ситуация в мире может влиять на экономику, но "латвийский рынок жилья в долгосрочной перспективе в основном зависит от местных факторов - уровня доходов населения, условий кредитования и наличия нового, качественного жилья", - говорит руководитель девелоперской компании Bonava Latvija Марекс Клявиньш. В последние годы латвийский рынок жилья "продемонстрировал свою способность адаптироваться к меняющейся экономической обстановке, и это позволяет нам прогнозировать, что эта устойчивость сохранится".

С ростом цен на энергоносители и, как следствие, увеличением расходов домохозяйств на жилье спрос на современное и энергоэффективное жилье только растет. Предыдущий опыт показывает, что даже в сложные экономические периоды этот спрос остается стабильным. Поэтому, даже если глобальные события в ближайшем будущем вызовут осторожность на финансовых рынках или небольшое повышение стоимости строительства, это, скорее всего, приведет лишь к умеренным колебаниям рынка, а не к значительным изменениям, прогнозирует Клявиньш.

Если оценивать прошлогодние тенденции на рынке недвижимости в регионах Латвии, то наибольшая активность была зафиксирована в Курземе, а наименьшая - в Латгале, сообщает компания по недвижимости Latio. Средняя цена за квадратный метр квартиры в городах Курземе составляет 600-1050 евро. Лидером по количеству сделок в прошлом году стала Лиепая, где спрос на жилье высок, а цены на высококачественную, отремонтированную недвижимость выросли на 9%. Высокий спрос наблюдается как на трехкомнатные квартиры, так и на небольшие дома.

Активен в прошлом году был рынок жилья и в Земгале. Особым спросом пользовались трех- и четырехкомнатные квартиры в Елгаве, но такое предложение ограничено. "В поисках компромисса некоторые покупатели предпочитают жить за пределами Елгавы, где можно найти более просторное жилье по более низким ценам", - описывает ситуацию в Земгале Инесе Шторха из Latio.