Отключить плиты, отменить самолеты, снизить скорость авто — мир готовится к энергокризису 3 4534

Бизнес
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Самолетам предложено оставаться на земле, а не в небе.

ФОТО: LETA

Всему миру рекомендуют снова перейти на работу из дома, сообщает The Guardian.

Издание пишет, что Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовала правительствам снизить скорость движения на автомагистралях и призвала работников использовать совместные поездки на автомобиле или, в идеале, работать из дома, чтобы противостоять резкому росту цен на нефть и надвигающейся нехватке топлива, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.

Также было рекомендовано всем странам рассмотреть возможность ограничения въезда автомобилей в специально отведенные зоны в крупных городах.

Также МЭА призвало отказаться от авиаперелетов и газовых плит для экономии топлива на фоне роста цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.

«Война на Ближнем Востоке создает серьезный энергетический кризис, включая крупнейший в истории мирового нефтяного рынка сбой в поставках. В отсутствие быстрого решения последствия для энергетических рынков и экономик будут становиться все более и более серьезными», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

