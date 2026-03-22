Сын первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева оказался топ-менеджером компании «Икс Холдинг», которая зарабатывает миллиарды на оборудовании для блокировок и слежки в рунете, выяснил журналист-расследователь Андрей Захаров. Согласно данным утечек, Борис Королев начинал карьеру как гендиректор стартапа «Бастион» с выручкой 5 млн рублей, однако уже в 2023 году — в 27 лет — стал первым замгендиректора «Икс Холдинга». Тогда оборот компании составлял 163 млрд рублей (1,7 миллиарда евро). Назначению Королева предшествовала смерть ее владельца Антона Черепейникова, который скончался в 40 лет при невыясненных обстоятельствах. К 2025 году «Икс Холдинг» вошел в тройку крупнейших IT-компаний России, а его выручка превысила 260 млрд рублей (2,8 миллиарда евро).

Компания поставляет оборудование для систем СОРМ — комплексов слежки в телефонных и интернет-сетях, а также технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые Роскомнадзор использует для блокировки сайтов и сервисов. Только на внедрение ТСПУ государство выделило около 80 млрд рублей. После смерти Черепейникова акции «Икс Холдинга» были распределены между входящими в него компаниями. Среди них — фирма «Гарда», 20% которой, по данным расследования, принадлежали Борису Королеву. Таким образом, сын замдиректора ФСБ может владеть долей в «Икс Холдинге».

Сам Сергей Королев с 2016 года занимался в ФСБ экономической безопасностью и курировал громкие антикоррупционные дела. В 2021-м он стал первым заместителем директора службы Александра Бортникова и ныне считается одним из его возможных преемников. Имеет звание генерала армии. По данным The Insider, Сергей Королев также вел дела с лидером тамбовско-малышевской ОПГ Геннадием Петровым.

За эти годы у родственников замдиректора ФСБ появилась элитная недвижимость. На его сына еще в 18-19 лет были оформлены элитные апартаменты в Санкт-Петербурге и коттедж в подмосковном поселке Лесная бухта, а на 26-летнюю племянницу — квартира площадью 200 м² в центре Москвы. Стоимость этих объектов оценивается в 300 млн рублей. Также семье принадлежит парк автомобилей, включая Porsche и Mercedes, на общую сумму в 30 млн рублей. По данным «Важных историй», в 23 года сын Сергея Королева летал бизнес-джетами, аренда которых стоит около 2 млн рублей в час.

На фоне войны против Украины российские власти решили установить полный контроль над интернетом. В 2025 году в стране заблокировали WhatsApp и начали ограничивать Telegram под предлогом борьбы с мошенниками, параллельно внедряя государственный мессенджер Max. В десятках регионов регулярно отключают мобильный интернет, оставляя доступ только к «белому списку» разрешенных властями сайтов.

Полный переход на интернет по «белому списку» в России может состояться к 2028 году, прогнозировали эксперты RKS Global. Они также ожидают усиления механизмов цифрового контроля вплоть до криминализации любой коммуникации вне надзора силовиков, тотального внедрения системы распознавания лиц и запуска «программируемых денег», которые можно будет тратить только на разрешенные покупки.