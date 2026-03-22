Аукционный дом Christie's впервые запустил онлайн-аукцион, полностью посвященный аниме. На торги выставили киноплакаты, анимационные целлулоиды (оригинальные пленочные кадры из мультфильмов) и иллюстрации с героями, давно ставшими частью японской поп-культуры – от Тоторо из студии Ghibli до Дораэмона. Таким образом Christie's рассчитывает привлечь к себе новую аудиторию.

В подборку вошли как узнаваемые образы культовых персонажей, так и редкие предметы анимационной истории. Иллюстрацию с главной героиней из одноименного аниме Сейлор Мун оценивают в сумму до 7 тысяч долларов. Винтажный постер Годзиллы может уйти за 30 тысяч долларов. Еще один заметный лот – отдельный целлулоид из сериала про Дораэмона: герой изображен в комнате с татами среди игрушек, и за него рассчитывают выручить до 2,5 тысячи долларов.

До прихода цифровой анимации художники вручную раскрашивали прозрачные пластиковые листы, чтобы оживить персонажей на неподвижном фоне для киноэкрана. Такая работа требовала огромной точности и времени. После завершения съемок многие такие листы просто выбрасывали, поэтому сохранившиеся экземпляры сегодня стали редкостью. Именно из-за этого целлулоиды культовых анимационных работ резко выросли в цене и все чаще попадают в поле интереса коллекционеров и художественного рынка. Одновременно подорожали и старые киноплакаты. Аукцион продлится до 31 марта.

В Christie's подчеркивают, что хотят показать связь между аниме и традиционным японским искусством. Самые дорогие лоты на торгах относятся к классическому художественному сегменту.

Среди исторических произведений выделяется знаменитая гравюра Кацусики Хокусая «Большая волна у Канагавы». Ее стоимость может достичь 60 тысяч долларов. Еще один известный лот Хокусая – гравюра, где изображены женщина и осьминог в тесных объятиях. За нее рассчитывают получить до 25 тысяч долларов.

Несмотря на то что аукционные дома долго ориентировались прежде всего на традиционных коллекционеров, сейчас рынок все заметнее подстраивается под молодых покупателей. Речь идет о поколении Z и миллениалах, которые меняют саму логику художественного спроса. По данным исследования, которое осенью провели ярмарка современного искусства Art Basel и швейцарский банк UBS, эта аудитория чаще делает выбор под влиянием социальных сетей, охотно покупает предметы поп-культуры и особенно ценит вещи, связанные с самовыражением, либо же ностальгией.

Так, в феврале американский блогер и боксер Логан Пол установил рекорд Книги рекордов Гиннесса, купив самую дорогую карточку Pokémon в истории. Ее стоимость превышала 16 миллионов долларов. Сделка, как сообщала аукционная платформа Goldin, состоялась в Дубае после нескольких месяцев сложных переговоров.

Молодые покупатели также превратили в заметное культурное явление фигурки Лабубу. На аукционе в Пекине в прошлом году фигура Лабубу в человеческий рост была продана более чем за 150 тысяч долларов.

Интерес к японской массовой культуре заметен и в музейной среде. В последние годы крупные музеи, включая музей де Янга в Сан-Франциско и Британский музей в Лондоне, проводили отдельные выставки, посвященные аниме и манге.