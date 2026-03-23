Национальная авиакомпания - это символ гордости или хронический убыточный проект? Латвийский эксперт заявил: airBaltic не может окупаться, и обществу пора честно понять, готовы ли мы за это платить.

В Латвия назревает все более открытая дискуссия о будущем национальной авиакомпании airBaltic. Историк, доктор исторических наук, ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в эфире программы «Preses klubs» на TV24 заявил, что существующая модель компании не является жизнеспособной.

По его словам, ключевая проблема — в самом подходе: «Здесь должна произойти смена парадигмы. Нужно честно сказать — этот проект не может окупаться, он не может быть бизнесом». Эксперт отметил, что экономическая и общественная активность региона, включая Рига, недостаточна для поддержания масштабной и качественной авиасети. При этом Круминьш подчеркнул, что трудности испытывают не только в Латвии: «Проблемы не только у нашей авиакомпании — с ними сталкиваются и в гораздо более крупных городах».

Он считает, что обществу необходимо прямо объяснить реальное положение дел: либо страна готова финансировать авиакомпанию, либо следует пересматривать ее существование. Историк предложил рассматривать airBaltic как элемент национальной идентичности:

«Это часть нашей национальной самооценки. Как Олимпиада, футбол или баскетбол — мы участвуем, это стоит денег, но это про престиж».

Он добавил, что наличие собственной авиакомпании выгодно выделяет Латвию среди соседей: «В Литве и Эстонии такого нет. Там нас хвалят: у вас есть авиакомпания, вы летаете, к вам приезжают». Однако ключевой вопрос, по мнению эксперта, остается открытым: «Готовы ли мы за это платить?»

Круминьш также отверг популярные конспирологические версии: «Нужно прекратить рассказывать, что кто-то специально хочет нанести ущерб. Просто этот бизнес невозможно сделать прибыльным». Он вспомнил стратегию бывшего главы компании Мартина Гаусса:

«Идея была хорошей — закупить много самолетов, активно летать по всему миру, частично дотируя, чтобы Рига стала авиационным центром».

Однако внешние факторы разрушили эти планы: «Началась война в Украине, затем другие кризисы — и стало ясно: не получится».

В итоге эксперт сформулировал жесткий выбор: «Если мы хотим работать “в ноль” и не готовы платить — тогда эту лавочку нужно закрывать».

Ранее сообщалось, что убытки концерна латвийской национальной авиакомпании airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.