В Госдуме выступили с инициативой ограничить продажу туристических путевок за рубеж на фоне эскалации международной напряженности. Депутат Виталий Милонов в эфире телеканала НТВ заявил, что российским туркомпаниям следует полностью свернуть реализацию заграничных направлений, предложив гражданам сосредоточиться на отдыхе внутри страны либо на курортах дружественных государств.

По словам парламентария, в сложившихся геополитических условиях путешествия за пределы России становятся неоправданным риском. Милонов подчеркнул, что понимает коммерческую заинтересованность туроператоров в сохранении зарубежных направлений, однако, с его точки зрения, бизнес-интересы не должны преобладать над соображениями безопасности.

Депутат также высказал критическое отношение к массовому формату отдыха «все включено» в Турции, назвав его неприемлемым для продвижения на российском рынке.

«Сейчас не время для путешествий! Я понимаю туркомпании — они будут говорить “едьте”, потому что для них это деньги, для них это нажива. Они и так уже пропагандируют вот этот “быдло” all inclusive в Турции, который вообще запретить надо. Сейчас ездить за границу не время. А у нас есть Выборг! У нас есть Петербург!» — заявил Милонов.

Парламентарий призвал граждан обратить внимание на внутренние туристические ресурсы. В качестве альтернативы зарубежным пляжам и небоскребам он назвал Санкт-Петербург и Выборг, подчеркнув, что эти российские города обладают богатым историческим и культурным наследием, способным составить конкуренцию заграничным направлениям.

Говоря о пляжном отдыхе, депутат допустил возможность выезда только в дружественные страны, но не уточнил, какие именно государства предлагает в качестве альтернативы курортам недружественных государств.

«Туроператоры, закройте все свои зарубежные поездки! В Россию пусть люди едут. Мы живем в самой красивой стране», — обратился Милонов к игрокам рынка.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме якобы обсуждается введение налога на выезд россиян за границу. Комментируя эту информацию, депутат Сангаджи Тарбаев заявил, что она основывается на искаженной трактовке его слов, и на самом деле такие инициативы даже не рассматриваются.

На самом деле подобные идеи обсуждаются в России уже не первый год. В 2023 году заходила речь о том, чтобы ввести так называемые выездные визы. В 2025 году рассматривалась возможность взимания скрытого налога на выезд за границу путем его прибавки к стоимости путевок.