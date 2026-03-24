Гидроэлектростанции (ГЭС) являются важным активом в производстве электроэнергии в Латвии, и их работа зависит от притока воды.

Некогда был задуман проект по дополнению каскада Даугавских ГЭС новыми станциями, и возможность его реализации существует, но для этого потребовалось бы затопление территорий, а общество это не поддержит. Такие выводы прозвучали на дискуссии о значении гидроэнергетики для Латвии и ее будущих возможностях, организованной изданием "Dienas Bizness" в сотрудничестве с Латвийским фондом охраны окружающей среды в рамках цикла "Зеленая энергия = конкурентоспособная Латвия".

Латвия - единственная из стран Балтии, которая производит значительный объем электроэнергии с использованием воды - в основном благодаря каскаду Даугавских ГЭС, в который входят Плявиньская, Кегумская и Рижская ГЭС. Помимо этого каскада, в стране действует более 140 малых ГЭС.

Объем выработки электроэнергии на ГЭС различается в зависимости от года. По данным АО "Augstsprieguma tīkls", за последние 10 лет наименьший объем был произведен в 2015 году - 1,75 тераватт-часа, а самый большой - в 2017 году, когда было произведено 4,36 тераватт-часа. В среднем доля произведенной на ГЭС электроэнергии в общем объеме производства в Латвии регулярно превышает 51%. Согласно данным АО "Augstsprieguma tīkls", в целом в 2025 году доля возобновляемой электроэнергии в общем объеме производства в Латвии составляла 72,78%.

"Произведенная на гидроэлектростанциях электроэнергия уже несколько десятилетий является одним из самых стабильных базовых ресурсов", - подчеркнул министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Он отметил, что на эти генерирующие мощности государство рассчитывает и в будущем. "Если в 2017 году объем производства электроэнергии на латвийских ГЭС был рекордным, то другие отрасли, например, сельское хозяйство, в том же году столкнулись с затоплением полей и его последствиями", - отметил министр. По его словам, именно объем притока воды, то есть метеорологические условия, является ключевым фактором для работы ГЭС.

С точки зрения экономической эффективности Латвия могла бы последовать примеру Скандинавии, где в водохранилищах ГЭС накапливают воду для производства электроэнергии на целый месяц. Это позволяет скандинавским ГЭС гораздо более стабильно производить электроэнергию, однако в Латвии этому препятствует рельеф, поэтому нужно использовать имеющиеся возможности.