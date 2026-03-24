Цены на нефть взлетели 0 1120

Бизнес
Дата публикации: 24.03.2026
Мировые цены на нефть выросли почти на 6 процентов.

Мировые цены на нефть выросли почти на шесть процентов на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость контракта на эталонную североморскую нефть Brent с поставкой в июне выросла на пять процентов, до 100,73 доллара за баррель. Майские контракты на отгрузку техасской нефти WTI поднялись в цене на 5,9 процента, до 93,33 доллара.

Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 5-6 процентов, следует из данных торгов.

«Ситуация на местах остается прежней. Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт, а перебои с поставками продолжаются, что приводит к сокращению спроса на рынке», — заявил аналитик Tradu.com Никос Цабурас, его цитирует Reuters.

На фоне перебоев с поставками энергоресурсов из-за блокады Ормузского пролива Европейская комиссия (ЕК) отложила публикацию плана по запрету импорта российской нефти, который должны были обсуждать на заседании 15 апреля. По словам представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен, стороны по-прежнему привержены предоставлению соответствующего предложения.

Читайте нас также:
#ближний восток #нефть #цены #торговля #Европейская комиссия #экономика
