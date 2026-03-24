Лидеры Европейского союза (ЕС) проводят иррациональную политику, отказываясь от поставок российского газа и увеличивая уязвимость перед США. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в социальной сети X.

По его словам, некомпетентность глав европейских государств оказалась ключевой угрозой для Европы. «Энергетическая безопасность подразумевает диверсификацию, диверсификацию и еще раз диверсификацию. Однако для европейских лидеров это означает отказ от дешевой и надежной российской энергии и чрезмерную зависимость от американской», — написал эксперт.

Дизен подчеркнул, что решение проблем ЕС в сфере энергетики дает США возможность получить политические преимущества от Европы, угрожая уменьшить объем поставок.