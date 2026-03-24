В США сравнили нынешний энергокризис в Европе с коллапсом 2 21123

Дата публикации: 24.03.2026
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: энергокризис в Европе уступает по масштабам коллапсу 2022 года.

Нынешний энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС), вызванный серьезными перебоями с поставками нефти и сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока, пока не дотягивает по своим масштабам до проблем, фиксировавшихся на региональном энергорынке в 2022 году из-за начала боевых действий на Украине. Об этом в своей статье написал экономический обозреватель Bloomberg Лионель Лоран.

Европейские страны, отметил он, не настолько сильно зависят от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока, как от российских нефти и газа до 2022 года. Блокировка Ираном Ормузского пролива вкупе с ракетными ударами по энергетической инфраструктуре Катара, конечно, привели к определенным трудностям на энергорынке ЕС, но они все еще не такие серьезные в сравнении с проблемами, фиксировавшимися в регионе после февраля 2022 года, констатировал Лоран.

Цены на газ на крупнейшем в Европе нидерландском хабе TTF хоть и стремительно выросли на фоне временной приостановки добычи газа в Катаре, но все еще остаются заметно ниже в сравнении с показателями конца 2022 года. В этом плане главными пострадавшими из-за нарушений поставок ближневосточных нефти и СПГ следует считать не ЕС, а государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Именно последние, подчеркивает Лоран, в наибольшей степени зависели от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. «Большая часть Азии, пожалуй, находится в более сложном положении», — заключил Лоран.

Из-за проблем с поставками энергоресурсов через важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию с топливным кризисом столкнулся ряд азиатских стран. Одним из главных пострадавших оказалась Индия, которая в марте столкнулась с дефицитом нефтяного сжиженного газа, используемого для приготовления пищи. Нехватка важного вида топлива ударила по местным рестораторам, отельерам и рядовым домохозяйствам. Кризис также болезненно отразился на работе крематориев. По оценке экспертов, накопленных запасов топлива Индии хватит примерно до конца апреля.

#Иран #ближний восток #Индия #Евросоюз #Россия
