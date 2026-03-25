Прошлый год стал для Китая первым годом массового производства человекоподобных роботов: более 140 отечественных производителей представили свыше 330 различных моделей. Однако за оптимизмом скрывается суровая реальность: дефицит данных по-прежнему остается главным препятствием для массовой коммерциализации подобной робототехники.

Для решения связанного с этим дефицитом вопроса Китай активно формирует разветвленную национальную сеть центров сбора мультимодальных данных, которая становится важной частью стратегии страны по переходу от "производства роботов" к "роботизированному интеллекту".

Ярким примером такой инфраструктуры является многофункциональный центр сбора и тестирования мультимодальных данных для человекоподобных роботов в городе Цзыгун провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. Объект площадью 6 тыс. квадратных метров официально начал работу 8 января текущего года и планирует выйти на полную проектную мощность в марте. Центр оснащен современным оборудованием: датчиками крутящего момента в суставах роботов, высокоточными системами зрения RGB-D и лидарами, что позволяет фиксировать данные с максимальной точностью на всех этапах выполнения задач.

При полной загрузке центр сможет генерировать 15 тыс. записей данных в день и до 3 млн высококачественных записей в год. Собранные данные используются для обучения роботов в реальных промышленных сценариях: сортировке грузов, захвате объектов, перемещении и точном размещении предметов -- базовых операциях для интеграции роботов на заводах, складах, логистических центрах и т.д.

Развитие центров сбора данных поддерживается на высшем государственном уровне. Китай уже представил свою первую национальную систему стандартов, охватывающую всю производственную цепочку и жизненный цикл человекоподобных роботов и воплощенного искусственного интеллекта. Нормативы унифицируют технические спецификации, критерии оценки и протоколы взаимодействия, устраняя фрагментацию в быстро развивающейся отрасли.

Благодаря государственной поддержке подобные инфраструктурные проекты стремительно появляются по всей стране. Помимо Цзыгуна центры сбора данных воплощенного ИИ или крупные полигоны для обучения роботов были созданы в таких городах, как Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Гуанчжоу /пров. Гуандун/, Лючжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район/, Цзюцзян /пров. Цзянси/, Уси /пров. Цзянсу/, Ухань /пров. Хубэй/, Шаосин /пров. Чжэцзян/ и Чжэнчжоу /пров. Хэнань/.

К крупным корпоративным проектам в этой сфере относится китайский гигант электронной коммерции "Цзиндун" /JD.com/, который стремится построить крупнейший по масштабам в мире центр сбора данных воплощенного интеллекта на базе своей суперцепочки поставок и реальных сценариев в рознице, логистике, здравоохранении, промышленности, доставке и домашних услугах. Компания планирует за два года накопить более 10 млн часов реальных видеоданных человеческой деятельности и одновременно собрать 1 млн часов данных о роботах. Весь сбор осуществляется в строгом соответствии с законодательством.

Мировая отрасль роботов-гуманоидов сталкивается с общей проблемой - нехваткой данных для обучения роботов в реальных условиях. Как отмечают эксперты отрасли, в отличие от автономного вождения, которое опирается на миллиарды километров тестовых данных, операционные датасеты для человекоподобных роботов в сложных средах чрезвычайно скудны. Сбор данных в сложных промышленных средах требует огромных финансовых и временных затрат. Один сеанс сбора данных может обойтись более чем в 1 000 юаней /порядка 145 долл. США/, а обучение робота сортировке даже батареек требует десятков тысяч захватных операций.

Китайские центры используют комбинированный подход: дистанционное управление, осуществляемое человеком с помощью VR-устройств, в сочетании с автономным сбором данных. Это позволяет формировать полноценные мультимодальные массивы для обучения моделей ИИ, ускорять оптимизацию алгоритмов и повышать устойчивость роботов к нестандартным ситуациям.

По состоянию на конец февраля текущего года в провинции Сычуань было зарегистрировано в общей сложности 1 138 предприятий, связанных с робототехникой. Запуск Цзыгунского центра создает прочную основу для совершения в провинции Сычуань прорывов в сфере "ИИ+" и формирует успешный опыт, который могут использовать другие китайские регионы и зарубежные партнеры.