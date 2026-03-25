У клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли (АФО), за первые два месяца этого года мошенники похитили в общей сложности 2,6 млн евро, при этом сами клиенты подтверждали платежи, свидетельствует опубликованная ассоциацией информация, пишет LETA.

В первые два месяца 2026 года было зафиксировано в общей сложности 935 случаев мошенничества.

В том числе за этот период выявлено 423 случая телефонного мошенничества на сумму 1 033 232 евро, 413 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 667 395 евро, а также 99 случаев других видов мошенничества на сумму 899 674 евро.

В то же время за первые два месяца этого года предотвращено 3963 случая мошенничества на общую сумму 3,435 млн евро.

В частности, удалось предотвратить 1143 попытки телефонного мошенничества на сумму 1 567 017 евро, 1929 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 1 341 007 евро и 891 случай других видов мошенничества на сумму 527 086 евро.

Членами АФО являются "Swedbank", "SEB banka", банк "Citadele", филиал "Luminor Bank" в Латвии, "BluOr Bank", филиал "OP Corporate Bank" в Латвии, "Signet Bank", "Региональный инвестиционный банк", "Industra Bank" и "Magnetiq Bank". Членом ассоциации также является "Финансовый институт развития Altum", кроме того у ассоциации есть 23 ассоциированных члена.

Как сообщалось ранее, в 2025 году у клиентов четырёх крупнейших банков Латвии в общей сложности в 6667 случаях мошенничества было похищено 12,22 млн евро, при этом предотвращено 18 464 случая мошенничества на сумму 14,031 млн евро. По сравнению с 2024 годом объём похищенных средств сократился на 21,3%.

Крупнейшим банком Латвии по объёму активов является "Swedbank", за ним следуют "SEB banka", банк "Citadele" и филиал "Luminor Bank" в Латвии.