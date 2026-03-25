Латвийская отрасль общественного питания встречает сезон с осторожным оптимизмом — хотя предприниматели надеются на оживление летом, основными рисками остаются высокие цены, низкая покупательная способность населения и недостаточное число туристов.

Об этом в передаче «900 секунд» на TV3 заявил глава Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис.

Представители отрасли признают, что прошедший период был полон вызовов, однако с наступлением весны появляются надежды на лучший сезон.

"Это было очень трудное время, период испытаний позади, но все улыбались — это означает, что приближение сезона и солнце дали надежду и оптимизм", — рассказал Ензис.

Тем не менее ситуацию по-прежнему существенно влияют экономические факторы. Как подчеркнул представитель отрасли, посещаемость ресторанов напрямую связана с толщиной кошелька жителей.

"В Латвии самая низкая покупательная способность населения, и посещение ресторанов напрямую с этим связано", — пояснил он.

Дополнительное давление создают инфляция и рост издержек. Ензис отметил, что многие предприятия даже не полностью переложили рост цен на клиентов.

"Предприятия общественного питания компенсировали рост инфляции за счет снижения прибыли или даже убытков", — признал он.

Существенной проблемой в Латвии остается и нехватка туристов, что напрямую влияет на отрасль. Более того, ситуацию ухудшает сокращение государственного финансирования туристического маркетинга.

"Если в Латвии сокращают бюджет туристического маркетинга с трех миллионов до двух, это не будет способствовать росту числа туристов — это совершенно очевидно", — сказал Ензис.

По сравнению с соседними странами Латвия в этой сфере отстает. "У Литвы и Эстонии эти бюджеты в три раза больше. Если вы в три раза больше себя рекламируете, у вас и отдача в три раза выше", — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что туризм тесно связан с отраслью общественного питания и вносит значительный вклад в экономику. "Турист приезжает и платит здесь — это экспортирующая отрасль. Деньги поступают в страну", — пояснил он.

Несмотря на вызовы, в Латвии есть и положительные примеры. Ензис выделил рестораны высокого класса, которые способны привлекать международное внимание.

"У нас есть два ресторана со звездой Michelin, и есть еще ряд выдающихся шеф-поваров, которые находятся на пути к еще более высоким достижениям", — отметил он.

В то же время ряд ресторанов уже вынужден закрываться, на что влияют как издержки, так и сезонные факторы.

Чтобы улучшить ситуацию, по мнению Ензиса, необходимы политические решения, особенно в налоговой сфере. "Я бы сразу взялся за налоги — на топливо и НДС. Это было бы самым быстрым решением, как помочь отрасли и жителям", — подчеркнул он.