Влияние конфликта на Ближнем Востоке на европейскую экономику во многом будет зависеть от того, насколько долго и насколько широко он развернется: если его удастся остановить в относительно короткие сроки, влияние будет меньшим, однако при затяжном конфликте в Европе возможна стагфляция, заявил в интервью агентству ЛЕТА исполнительный вице-председатель Европейской комиссии по экономике, ориентированной на людей, Валдис Домбровскис.

Он отметил, что как блокада Ормузского пролива, так и интенсивное разрушение Ираном инфраструктуры добычи нефти и газа в соседних странах могут оказать существенное негативное влияние на цены на нефть и газ.

"В таком случае Европейскому союзу (ЕС) также грозит шок стагфляции, когда, с одной стороны, растут цены на нефть и газ и это в целом увеличивает инфляцию, с другой — замедляется экономический рост как из-за этих высоких цен, так и из-за эффекта снижения доверия, разрывов цепочек поставок, а также более сложного доступа к финансированию", — сказал Домбровскис.

В то же время он подчеркнул, что наблюдаемый в настоящее время рост цен на энергоресурсы далеко не столь значителен, как в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Тем не менее негативные экономические последствия могут быть достаточно серьезными, поэтому важно как можно быстрее деэскалировать конфликт с Ираном.

Он также указал, что Европейская комиссия оценивает возможные решения, которые следует предпринять сейчас. В распоряжении государств-членов ЕС также имеются механизмы влияния, например возможность снижения отдельных налогов на нефтепродукты и газ. При этом по-прежнему неясно, насколько серьезным и продолжительным окажется вызванный ростом цен на нефть и газ шок для экономики.

Отвечая на вопрос о том, что текущая ситуация может означать для России и ее способности продолжать войну в Украине, Домбровскис признал, что, поскольку российская экономика в значительной степени зависит от экспорта ископаемого топлива, более высокие цены на нефть и газ означают более высокие доходы российского бюджета. Негативно он оценил и решения США о смягчении условий покупки российской нефти.

"Что касается санкций, мы со стороны ЕС ясно заявили администрации США, что считаем серьезной ошибкой начинать сейчас смягчение санкций против России или, как мы совсем недавно слышим, против Беларуси. Это лишь отдаляет нас от тех целей, которых мы хотим достичь в Украине — добиться стабильного и справедливого мира для Украины, и в конечном итоге также от тех целей, которых США и Израиль пытаются добиться в Иране, поскольку, как мы знаем, Россия поддерживает и Иран в его противостоянии с США и Израилем", — заявил Домбровскис.