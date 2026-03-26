Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) за последние два месяца приостановила деятельность пяти предприятий общественного питания за нарушения гигиенических требований, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

ПВС с 26 января по 23 марта 2026 года совместно со Службой государственных доходов и Государственной инспекцией труда провела 30 проверок предприятий общественного питания, включая заведения, готовящие кебабы, пиццу и китайские блюда.

В службе отметили, что одно из приостановленных предприятий устранило выявленные несоответствия, и его деятельность была восстановлена, тогда как деятельность четырех предприятий по-прежнему остается приостановленной.

ПВС является находящимся в ведении Министерства земледелия государственным учреждением, которое осуществляет надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.