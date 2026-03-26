Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять заведений общепита закрыты из-за нарушений гигиены

Дата публикации: 26.03.2026
Изображение к статье: Пять заведений общепита закрыты из-за нарушений гигиены
ФОТО: Unsplash

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) за последние два месяца приостановила деятельность пяти предприятий общественного питания за нарушения гигиенических требований, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

ПВС с 26 января по 23 марта 2026 года совместно со Службой государственных доходов и Государственной инспекцией труда провела 30 проверок предприятий общественного питания, включая заведения, готовящие кебабы, пиццу и китайские блюда.

В службе отметили, что одно из приостановленных предприятий устранило выявленные несоответствия, и его деятельность была восстановлена, тогда как деятельность четырех предприятий по-прежнему остается приостановленной.

ПВС является находящимся в ведении Министерства земледелия государственным учреждением, которое осуществляет надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.

Читайте нас также:
#общепит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео