На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллине цены на топливо продолжили расти, тогда как в Вильнюсе они снизились, свидетельствуют обобщённые данные агентства ЛЕТА, пишет ЛЕТА.

Кроме того, цены на дизельное топливо в столицах стран Балтии превысили уровень, который наблюдался после вторжения России в Украину в первой половине 2022 года.

К концу рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, далее следуют Рига и Вильнюс. В свою очередь, дизельное топливо было самым дорогим в Риге, затем в Таллине, а дешевле всего — в Вильнюсе.

В Риге на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста цена бензина марки 95 за неделю выросла на 1,1% — до 1,814 евро за литр, а цена дизельного топлива увеличилась на 6% и в пятницу составила 2,134 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправочной станции "Circle K" на проспекте Саванорю цена бензина марки 95 за неделю снизилась на 1,9% и в пятницу составила 1,719 евро за литр, тогда как цена дизельного топлива уменьшилась на 0,2% — до 2,114 евро за литр.

В Таллине на автозаправочных станциях "Circle K" бензин марки 95 стоил 1,829 евро за литр, что на 2,5% больше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива выросла на 10,4% и в пятницу составила 2,119 евро за литр.

Цена автогаза в Риге по сравнению с ситуацией неделей ранее не изменилась и в пятницу составляла 1,055 евро за литр. В свою очередь, в Вильнюсе цена автогаза выросла на 9,4% — до 0,979 евро, тогда как в Таллине она снизилась на 0,3% — до 0,907 евро за литр.