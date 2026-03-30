В Латвии на начало марта этого года общий налоговый долг, включая актуальные, приостановленные задолженности и продления сроков уплаты, составил 823,888 млн евро, что на 0,8% меньше, чем месяцем ранее, но на 1% больше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), пишет ЛЕТА.

В том числе задолженность перед государственным основным бюджетом на 1 марта 2026 года составила 349,812 млн евро (снижение на 0,8% за месяц), долги перед бюджетами самоуправлений — 291,969 млн евро (снижение на 0,7%), а задолженность по социальным страховым взносам — 182,107 млн евро (снижение на 1,1%).

Актуальные долги, по которым начисляется пеня, на 1 марта составляли 61,3% от общей суммы задолженности, или 504,69 млн евро.

Также данные СГД показывают, что безнадёжными на 1 марта признаны долги на сумму 2,283 млн евро — они образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Согласно нормативным актам, на начало марта взыскиваемыми считались долги на сумму 502,407 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми — 207,481 млн евро, а реально невзыскиваемыми — 294,926 млн евро. Из суммы реально невзыскиваемых долгов по 294,87 млн евро у должников отсутствуют денежные средства и имущество, на которое можно обратить взыскание, а по долгам на сумму 55 800 евро истёк срок взыскания.

Продления сроков уплаты на 1 марта были предоставлены по долгам на общую сумму 84,12 млн евро, что на 27,3% больше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление пени, на начало марта составила 235,078 млн евро — это задолженности предприятий, признанных неплатёжеспособными.

На 1 января 2026 года общий налоговый долг в Латвии составлял 815,729 млн евро.