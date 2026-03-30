Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Санкции не помеха? Страна НАТО купила рекордное количество российской стали 0 379

Бизнес
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
В 2025 году Чехия купила почти 830 тысяч тонн российской стали.

В 2025 году Чехия импортировала исторически максимальный объем российской стали. Об этом сообщило издание Kurzy со ссылкой на статистическое управление этой страны НАТО.

Оказалось, что поставки стали из России в Чехию достигли почти 830 тысяч тонн. Это на 76 процентов превосходит показатели 2024 года. В денежном выражении стоимость импорта составила почти 10 миллиардов крон (около 467 миллионов долларов).

Отмечается, что сталь является ключевым сырьем в чешском автомобилестроении. Основной причиной резкого увеличения импорта из России издание назвало потерю конкурентоспособности чешской сталелитейной промышленности и постепенный упадок ее традиций.

Читайте нас также:
#НАТО #импорт #Чехия #торговля #автомобилестроение #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео