В настоящее время семенной картофель доступен, однако ажиотаж на его покупку ещё не начался, рассказала агентству ЛЕТА председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков Айга Краукле.

Она отметила, что посадка картофеля начнётся примерно через месяц, а самое раннее время для высадки семенного картофеля — конец апреля.

Краукле пояснила, что для посадки почва должна прогреться как минимум до +7…+9 градусов.

После прошлогодней влажной погоды в союзе были опасения, что картофель будет плохо храниться, однако, по её словам, те клубни, которые не сгнили осенью, хорошо сохранились до весны.

Председатель союза отметила, что сейчас идёт сортировка и сертификация семенного картофеля.

При этом цена семенного картофеля в этом году существенно не изменилась — она выросла примерно на 5% по сравнению с прошлым годом.

По её словам, рост цен на топливо пока не отразился на стоимости семенного картофеля.

Краукле предположила, что в этом году, как и в предыдущие годы, часть производителей может высаживать несертифицированный картофель семенного размера, добавив, что для того, чтобы картофель считался семенным, он обязательно должен быть сертифицирован.

Она также отметила, что ежегодно производители пробуют новые сорта, однако в основном выращиваются проверенные, например, "Винета".

Союз картофелеводов и переработчиков — это зарегистрированное в 1997 году объединение, целью которого является сплочение производителей и переработчиков картофеля, координация их деятельности для защиты общих интересов, развитие сотрудничества, рынка и внутреннего рынка, а также представление интересов членов в отношениях с государственными и другими учреждениями в Латвии и за рубежом.