Латвийские торговцы топливом приводят несколько аргументов и не исключают судебных разбирательств из-за идеи Министерства экономики ввести солидарный сбор с розничных торговцев топливом, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%.

Как говорится в письме Латвийской ассоциации торговцев топливом, адресованном, в частности, премьер-министру Эвике Силине, дополнительный налог действительно на сверхприбыль в чрезвычайной ситуации можно было бы понять и поддержать, но обсуждаемое решение по сути не направлено против сверхприбыли.

В ассоциации считают, что предложение фактически равносильно регулированию продажной цены на основе синтетического и административно сконструированного расчета якобы "нормальной" маржи. В письме утверждается, что искусственно установленная государством "правильная" маржа не может объективно отражать реальную рыночную ситуацию и является неприемлемой.

В то же время ассоциация обращает внимание на то, что предлагаемый механизм - это не инструмент против сверхприбыли, а инструмент против цены, которую кто-то считает неправильной. В письме утверждается, что если государство начнет напрямую определять цену, по которой предприниматель может безнаказанно продавать свой товар, то это будет не налоговая политика в рыночной экономике, а регулирование цен, что несовместимо с принципами свободного рынка и верховенства закона.

Торговцы топливом считают, что такой подход к регулированию цен является не только экономически ошибочным, бюрократическим и увеличивающим расходы, но и опасным для верховенства закона. Прежде чем принимать дальнейшие решения, торговцы топливом призывают оценить конституционность этого предложения, поскольку считают введение такой избирательной платы в корне несовместимым с основополагающими принципами Конституции.

Ассоциация призывает министров тщательно оценить правовые и экономические риски предложения, прежде чем принимать какие-либо решения, и воздержаться от продвижения этого ценового регулирования, сохранив тем самым предсказуемую инвестиционную среду и правовую определенность в Латвии.

Ассоциация готова к конструктивному диалогу с правительством и ответственными учреждениями, чтобы найти решения, которые защищают интересы потребителей, сохраняют правовую определенность и не подрывают доверие к фундаментальным принципам свободной рыночной экономики.

Как заявил руководитель топливной компании "Virši-A" Янис Виба, вмешательство государства в механизм свободного рынка является деформирующим рынок элементом с негативными последствиями для отрасли в долгосрочной перспективе.

Виба добавил, что сектор розничной торговли топливом в Латвии на протяжении многих лет характеризуется низкими показателями рентабельности, что является результатом высокой конкуренции между игроками рынка. По его словам, наценка торговца на топливные продукты составляет около 7% от конечной цены для потребителя, и из этой наценки дилеру приходится покрывать расходы на заработную плату, инфраструктуру, логистику, маркетинг и другие расходы.

Председатель правления "Viada Baltija" Арунас Шаткус сказал агентству ЛЕТА, что компания с осторожностью отнеслась к этому предложению и не видит, что такой шаг приведет к заметному снижению цен для конечного потребителя. В то же время компания считает, что предложенный механизм может создать ряд проблем для отрасли.

Он заявил, что методология определения "объективно рассчитанной индикативной розничной цены" является важным вопросом, поскольку, если эта методология не будет полностью отражать рыночные реалии, существует риск того, что торговцы будут неоправданно подвержены дополнительным расходам.