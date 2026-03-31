Геополитическая ситуация - война в Украине, а теперь и на Ближнем Востоке - вместе с налогом на CO2 за импорт минеральных удобрений из третьих стран значительно повысила их цены, поэтому фермеры надеются на своевременные и решительные действия со стороны руководства Латвии и Европейского союза, пишет Dienas Bizness.

Это особенно актуально для растениеводства, где увеличение производственных затрат напрямую снижает конкурентоспособность на международных рынках.

"В нынешних условиях ЕС следует на некоторое время отложить применение углеродного налога на импорт минеральных удобрений из третьих стран, потому что в противном случае не только латвийские фермеры окажутся на грани банкротства", - сказал председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландс Фелдманис.

По его словам, фермеры третий год подряд сталкиваются с форс-мажорными обстоятельствами, в результате коридор их финансовых возможностей крайне сузился, а для некоторых хозяйств уже реально встал вопрос выживания.

"К сожалению, проблема выживания затрагивает не только небольшие фермерские хозяйства, где инвестиции в технологии и основные средства производства были минимальными, но и те, где владельцы вложили десятки, сотни тысяч и даже миллионы евро. Из-за капризов природы и рыночных колебаний вместо запланированного дохода получаются значительно более низкие результаты, что не позволяет выполнять обязательства и погашать кредиты в соответствии с первоначальными бизнес-планами", - отмечает Фелдманис.

По его мнению, следующий форс-мажор 2026 года - резкий рост цен на топливо в сочетании с резким повышением цен на минеральные удобрения - создает взрывоопасную ситуацию, требующую незамедлительных действий.

"Особенно критична проблема инвестиций в урожай следующего года - для эффективного использования земли и других ресурсов ее необходимо своевременно обрабатывать. Если у фермеров сейчас нет финансовых средств для инвестиций в производство, то под угрозой окажется не только следующий урожай, но и устойчивость отрасли в целом".

Парламентский секретарь Министерства земледелия Нормундс Шмитс признает, что ситуация сложная, и не только в Латвии и странах Балтии, но и во многих других европейских странах.