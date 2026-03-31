Во вторник на крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии за день до временного снижения акцизного налога немного снизилась средняя цена дизельного топлива, свидетельствуют данные, собранные агентством ЛЕТА.

На АЗС ООО "Circle K Latvia" средняя цена дизельного топлива в понедельник, 30 марта, составляла 2,134 евро за литр, а во вторник снизилась на семь центов — до 2,064 евро за литр.

Аналогично на АЗС ООО "Neste Latvija" средняя цена дизельного топлива также уменьшилась на семь центов — с 2,117 евро за литр до 2,047 евро за литр.

Розничные продавцы топлива также снизили цену бензина марки 95. В частности, на АЗС "Circle K Latvia" цена бензина уменьшилась с 1,814 евро за литр до 1,764 евро за литр, а на АЗС "Neste Latvija" — с 1,797 евро за литр до 1,747 евро за литр.

По данным СГД, в 2025 году "Neste Latvija" была крупнейшим коммерсантом по объёму реализованного в рознице топлива, а "Circle K Latvia" занимала второе место.

Как уже сообщалось, со среды, 1 апреля, вступит в силу Закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен на топливо на экономику и население.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут применяться с 1 апреля по 30 июня.

Цель принятого регулирования — уменьшить негативное влияние роста цен на топливо на расходы домохозяйств, издержки бизнеса и общий уровень инфляции. Рост цен на топливо существенно влияет на затраты в транспорте, логистике и других отраслях, вызывая дальнейшее удорожание товаров и услуг.

Принятие закона связано со значительным ростом цен на топливо на международных рынках, вызванным геополитическими событиями и перебоями в цепочках поставок нефти. В последние недели наблюдался резкий рост цен на нефть и дизельное топливо, что напрямую влияет и на латвийский рынок с учётом высокой доли импорта топлива.

С учётом развития ситуации Кабинет министров разработал временное решение, позволяющее оперативно реагировать на колебания цен и одновременно сохранять баланс государственного бюджета. Снижение акцизного налога частично компенсирует рост цен и поможет стабилизировать экономическую среду.