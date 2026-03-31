Дизель внезапно подешевел перед снижением акциза в Латвии

Дата публикации: 31.03.2026
Во вторник на крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии за день до временного снижения акцизного налога немного снизилась средняя цена дизельного топлива, свидетельствуют данные, собранные агентством ЛЕТА.

На АЗС ООО "Circle K Latvia" средняя цена дизельного топлива в понедельник, 30 марта, составляла 2,134 евро за литр, а во вторник снизилась на семь центов — до 2,064 евро за литр.

Аналогично на АЗС ООО "Neste Latvija" средняя цена дизельного топлива также уменьшилась на семь центов — с 2,117 евро за литр до 2,047 евро за литр.

Розничные продавцы топлива также снизили цену бензина марки 95. В частности, на АЗС "Circle K Latvia" цена бензина уменьшилась с 1,814 евро за литр до 1,764 евро за литр, а на АЗС "Neste Latvija" — с 1,797 евро за литр до 1,747 евро за литр.

По данным СГД, в 2025 году "Neste Latvija" была крупнейшим коммерсантом по объёму реализованного в рознице топлива, а "Circle K Latvia" занимала второе место.

Как уже сообщалось, со среды, 1 апреля, вступит в силу Закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен на топливо на экономику и население.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут применяться с 1 апреля по 30 июня.

Цель принятого регулирования — уменьшить негативное влияние роста цен на топливо на расходы домохозяйств, издержки бизнеса и общий уровень инфляции. Рост цен на топливо существенно влияет на затраты в транспорте, логистике и других отраслях, вызывая дальнейшее удорожание товаров и услуг.

Принятие закона связано со значительным ростом цен на топливо на международных рынках, вызванным геополитическими событиями и перебоями в цепочках поставок нефти. В последние недели наблюдался резкий рост цен на нефть и дизельное топливо, что напрямую влияет и на латвийский рынок с учётом высокой доли импорта топлива.

С учётом развития ситуации Кабинет министров разработал временное решение, позволяющее оперативно реагировать на колебания цен и одновременно сохранять баланс государственного бюджета. Снижение акцизного налога частично компенсирует рост цен и поможет стабилизировать экономическую среду.

