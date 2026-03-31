Французы заплакали горючими слезами, увидав ценники на АЗС

Дата публикации: 31.03.2026
Изображение к статье: Новая реальность Пятой Республики.

Новая реальность Пятой Республики.

Водителям порекомендовали ездить медленно и печально.

Рекомендации по сокращению потребления энергоресурсов выкатило Международное энергетическое агентство. Французские публикуют перечень мер, которые каждый сознательный гражданин может взять на вооружение уже сейчас:

-Работа на удаленке - лучшая мера по экономии топлива. Три дня удаленной работы из пяти позволяют снизить потребление топлива на 20%, а если совсем не ходить на работу, то заправлять машину будет вообще не нужно.

-Совместные поездки на автомобиле: ехать одному в машине - непозволительная роскошь в условиях топливного кризиса, поэтому сознательные граждане должны брать попутчиков.

-Экологичные методы вождения для снижения расхода топлива, в частности, за счет более плавного разгона и проверки давления в шинах.

-Снижение скорости на 10 км/ч на автомагистралях может снизить расход топлива на 5–10%. Международное энергетическое агентство также предлагает правительствам внедрение схем попеременного движения в крупных городах: если половине автопарка запретить ездить по городу два дня в неделю, потребление топлива автомобилями в стране может снизиться на 1–5%.

-Агентство рекомендует сократить деловые поездки сотрудников по стране. В агентстве считают, что если сократить число командировок на 40%, заменив их на видеоконференции, то можно сократить потребление авиа-керосина на 7-15%.

-В целях сокращения потребления газа агентство рекомендует домохозяйствам готовить пищу на электричестве вместо газа. Для этого граждане должны прибегнуть к «современным альтернативным решениям для приготовления пищи».

