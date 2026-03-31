С 1 апреля на три месяца снижен акцизный налог на дизельное топливо, что теоретически позволит снизить цену примерно на 8 центов за литр.

Однако водители, скорее всего, не заметят это снижение на заправках сразу — всё будет зависеть от оборота запасов топлива, сообщает передача «900 секунд» (TV3). Руководитель Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере пояснила, что влияние снижения акциза не является мгновенным.

"Завтра на 8 центов за литр будет дешевле топливо, вывозимое со склада подакцизных товаров", — отметила Лигере. Это означает, что новое, более дешёвое топливо будет поступать на рынок постепенно. "Это снижение акциза будет распространяться на то топливо, которое завтра вывезут со склада подакцизных товаров".

Отвечая на вопрос, увидят ли водители снижение цен сразу, Лигере заявила однозначно: "То топливо, которое завтра будет на автозаправках, всё ещё будет с полным акцизным налогом".

Говоря в целом о влиянии роста цен, Лигере отметила, что предприятия уже активно ищут более выгодные предложения. "В коммерческом секторе мы наблюдаем тенденцию миграции и поиска лучшей цены".

Что касается частных лиц, их поведение пока ещё не сформировалось: "В отношении частных лиц пока рано делать выводы." Она добавила, что в марте наблюдались колебания — сначала спрос был выше, затем снизился, а сейчас ситуация стабилизируется.

В то же время Министерство экономики предлагает ввести так называемый солидарный платёж или налог на сверхприбыль для торговцев топливом, если цены превысят определённый уровень. Лигере раскритиковала эту идею: "Мы не поддерживаем такой подход, поскольку, по нашему мнению, это является регулированием цен".

Она сравнила эту инициативу с вмешательством в свободу СМИ: "Это похоже на то, как сказать СМИ: есть свобода слова, но мы будем следить и, если нам не понравится, будем это корректировать".

По мнению торговцев, государству следует использовать другие инструменты. "Наше предложение — следить за ценами и осуществлять надзор".

Лигере признала, что контролирующие учреждения уже активно следят за рынком. "Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей запросили ряд информации". По её словам, этот надзор уже обеспечивает необходимый контроль за формированием цен.

Говоря о будущем, Лигере подчеркнула, что цены во многом определяются биржей, поэтому прогнозы о возможном росте цен на бензин ограничены. "Сейчас об этом рано говорить, поскольку цены привязаны к биржевым".

Она добавила, что текущие тенденции не указывают на резкий рост цен на бензин до 2 евро за литр: "Текущая динамика марта этого не показывает".