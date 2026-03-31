Wall Street Journal: Китай скрывает падение своей доли в мировом ВВП 0 88

Дата публикации: 31.03.2026
Масштабные стройки могут не окупиться.

Масштабные стройки могут не окупиться.

Уровень безработицы в городах достиг шестимесячного максимума, превысив 5%.

Доля Китая в мировом ВВП сокращается. Это вызывает беспокойство у международных компаний, поскольку теперь их инвестиции в Китай могут приносить меньше прибыли.

По данным Wall Street Journal, доля Китая в мировом ВВП в прошлом году составила шестнадцать с половиной процентов. Это примерно на два процентных пункта ниже пикового значения четырехлетней давности. ВВП является главным показателем величины экономики. Он измеряет экономическую активность населения и предприятий страны.

Обычно снижение ВВП приводит к сокращению рабочих мест. В случае с Китаем уровень безработицы в городах в феврале достиг шестимесячного максимума, превысив 5 процентов.

Учитывая привычку китайских властей скрывать данные, фактические цифры могут быть выше. Внутренняя дефляция и слабенькая валюта ограничили размер экономики Китая. А для глобальных компаний, инвестирующих в китайский рынок, сокращение ВВП страны является поводом для беспокойства.

В 2016 году Inditex, материнская компания бренда модной одежды Zara, определила Китай своим приоритетом. К 2018 году компания открыла там 600 магазинов, но к 2025 году их количество сократилось почти до ста. Изменения начались еще в 2015 году. Из-за ослабления китайской валюты доходы компании от продаж в Китае в долларах США снизились. Кроме того, существует жесткая конкуренция со стороны отечественных брендов.

С 2018 года Inditex сократила количество своих магазинов в Китае примерно на 80 процентов.

Сегодня его продажи в Северной и Южной Америке превышают продажи в Китае.

