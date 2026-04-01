Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что не усматривает немецкий бизнес в энергетической программе ФРГ

Дата публикации: 01.04.2026
Берлин провозглашает углеродную нейтральность.

Эти проекты вызвали «крайнюю обеспокоенность» у предприятий.

Более 1600 компаний подписали обращение, критикующее энергетическую политику федерального правительства Германии. Они предупреждают, что текущая политика может значительно замедлить развитие возобновляемых источников энергии.

В центре внимания находятся план модернизации электросетей и закон об отоплении. Партия зеленых, которая опубликовала обращение, заявила, что не несет ответственности за его текст. Он был составлен самими участвующими компаниями.

«С проектами, представленными в рамках пакета мер по электросетям, или основными положениями закона о модернизации зданий правительство теряет из виду цели и возможности энергетического перехода», — говорится в обращении, опубликованном на сайте партии «Зеленые».

Министерство экономики Германии под руководством Катерины Райхе намерено представить «пакет сетевых мер». Обнародованный законопроект, в частности, предусматривает ухудшение условий для новых солнечных установок частных лиц.

Закон о модернизации зданий должен заменить закон о отоплении, принятый коалиционным правительством, и, среди прочего, разрешить установку новых систем отопления на жидком и газовом топливе в течение более длительного периода времени.

Согласно заявлению, эти проекты вызвали «крайнюю обеспокоенность» у предприятий.

Что касается сетевого пакета, то они пишут, что в развитии электросетей действительно существует проблема.

«Существующие перегрузки сети и дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии должны быть лучше синхронизированы».

Они считают, что акцент должен быть сделан на цифровизации и повышении гибкости.

«Предложения, обнародованные Федеральным министерством экономики, напротив, могут значительно замедлить развитие возобновляемых источников энергии».

Эти предприятия сожалеют, что до сих пор были представлены только общие положения нового закона. Существующие нормативные акты будут заменена «в первую очередь неопределенностью и правовой неопределенностью».

Что касается отмены закона об отоплении, они критикуют прежде всего то, что текущие планы муниципалитетов в рамках теплового планирования будут «девальвированы» и что «секторам ремесел, строительства и энергетики грозят массовые потери заказов».

Среди компаний, подписавших призыв на данный момент, преобладают малые предприятия энергетического сектора. Однако призыв также подписали архитектурные бюро и консалтинговые компании. В списке также фигурируют многие компании, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения к этой сфере, такие как медицинские кабинеты, рекламные агентства или туристические компании.

#протесты #экология #энергетика #промышленность #компании #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео