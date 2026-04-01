Более 1600 компаний подписали обращение, критикующее энергетическую политику федерального правительства Германии. Они предупреждают, что текущая политика может значительно замедлить развитие возобновляемых источников энергии.

В центре внимания находятся план модернизации электросетей и закон об отоплении. Партия зеленых, которая опубликовала обращение, заявила, что не несет ответственности за его текст. Он был составлен самими участвующими компаниями.

«С проектами, представленными в рамках пакета мер по электросетям, или основными положениями закона о модернизации зданий правительство теряет из виду цели и возможности энергетического перехода», — говорится в обращении, опубликованном на сайте партии «Зеленые».

Министерство экономики Германии под руководством Катерины Райхе намерено представить «пакет сетевых мер». Обнародованный законопроект, в частности, предусматривает ухудшение условий для новых солнечных установок частных лиц.

Закон о модернизации зданий должен заменить закон о отоплении, принятый коалиционным правительством, и, среди прочего, разрешить установку новых систем отопления на жидком и газовом топливе в течение более длительного периода времени.

Согласно заявлению, эти проекты вызвали «крайнюю обеспокоенность» у предприятий.

Что касается сетевого пакета, то они пишут, что в развитии электросетей действительно существует проблема.

«Существующие перегрузки сети и дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии должны быть лучше синхронизированы».

Они считают, что акцент должен быть сделан на цифровизации и повышении гибкости.

«Предложения, обнародованные Федеральным министерством экономики, напротив, могут значительно замедлить развитие возобновляемых источников энергии».

Эти предприятия сожалеют, что до сих пор были представлены только общие положения нового закона. Существующие нормативные акты будут заменена «в первую очередь неопределенностью и правовой неопределенностью».

Что касается отмены закона об отоплении, они критикуют прежде всего то, что текущие планы муниципалитетов в рамках теплового планирования будут «девальвированы» и что «секторам ремесел, строительства и энергетики грозят массовые потери заказов».

Среди компаний, подписавших призыв на данный момент, преобладают малые предприятия энергетического сектора. Однако призыв также подписали архитектурные бюро и консалтинговые компании. В списке также фигурируют многие компании, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения к этой сфере, такие как медицинские кабинеты, рекламные агентства или туристические компании.