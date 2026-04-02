Китайцы перестроили порт в Никарагуа под прием судов водоизмещением 150 000 тонн

Бизнес
Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Широкие инвестиции из дружественной страны.

Проводят ремонт терминалов, возводят новые причалы, строят зерновой терминал и логистический хаб.

Никарагуа завершила масштабную модернизацию своего главного порта на Тихом океане — Коринто, воспользовавшись финансовой и технической поддержкой Китая. Этот проект направлен на рост логистических мощностей и более активное участие страны в глобальной торговле.

Порт, расположенный в северо-западном департаменте Чинандега, теперь оснащён ультрасовременным оборудованием, которое ускорит погрузку и разгрузку. В арсенал вошли четыре портальных крана, 14 шасси, четыре контейнерных манипулятора, специальная система для рефрижераторных контейнеров и четыре промышленных веса.

Установку новой техники лично проконтролировал президентский советник по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Laureano Ортега. Он назвал проект элементом стратегического партнёрства с китайскими фирмами. «Эти технологии мирового уровня усилят наши способности по импорту и экспорту, расширив торговые связи Никарагуа с планетой. Мы плотно сотрудничаем в этом альянсе с нашими братьями из Китая», — подчеркнул Ортега.

Модернизация охватывает не только технику: проводят ремонт терминалов, возводят новые причалы, строят зерновой терминал и логистический хаб. Плюс — полная реорганизация территории и запуск передовых систем операций.

Министр транспорта Оскар Мохика объяснил: цель — сделать Коринто ведущим логистическим узлом региона. «На первом этапе инфраструктура готова принимать суда до 50 тысяч тонн», — сказал он. А с компанией China CAMCE на втором и третьем этапах порт сможет работать с гигантами до 150 тысяч тонн дедвейта.

Китайский посол в Никарагуа Ку Юхуэй акцентировал timely значение инфраструктурного партнёрства на фоне мировых вызовов. Он намекнул на интерес дополнительных китайских инвесторов. «Мы доказываем миру: развивающимся странам нужны мир и прогресс, а их нужды лучше всех понимают собственные правительства и народы», — заявил дипломат. И добавил: «Мы будем привлекать всё больше китайских компаний и инвесторов, чтобы они открыли для себя волшебную Никарагуа и внесли вклад в её социально-экономический подъём».

Активность Коринто ярко иллюстрирует его роль: за минувшую неделю порт принял 13 международных судов, обработав почти 125 тысяч тонн грузов. Среди них — экспортные партии кофе, сахара, мяса, какао и пиломатериалов.

#инвестиции #торговля #логистика #экспорт #технологии #инфраструктура #Латинская Америка #Китай
