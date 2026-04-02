Как показал проведенный "Reuters" в конце марта опрос экономистов, они в основном ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этом году не будет менять процентные ставки, пишет Diena.

В то же время более трети экономистов прогнозируют как минимум одно повышение, обусловленное ростом цен на энергоресурсы и повышенными инфляционными ожиданиями. Это мнение резко контрастирует с оценками финансовых рынков, согласно которым ЕЦБ в этом году повысит ставки как минимум три раза - на фоне войны США и Израиля с Ираном и блокирования важного коридора для транспортировки нефтепродуктов в Ормузском проливе.

Экономист банка "Citadele" в Литве Александр Изгородин считает, что ЕЦБ, скорее всего, будет действовать осторожно, учитывая слабый экономический рост, охлаждение рынка труда и неопределенность, связанную с геополитическими рисками. Хотя на финансовых рынках сейчас учитываются несколько повышений ставок, эти ожидания могут быть преждевременными, поскольку важные данные по инфляции и динамике зарплат станут доступны позже. С началом военных ударов США и Израиля по Ирану более стремительно начали расти ставки EURIBOR, особенно долгосрочные. С начала марта трехмесячная ставка EURIBOR выросла на 5%, шестимесячная - примерно на 20%, а годовая - на треть.

"Более высокие ставки EURIBOR означают увеличение кредитных платежей, что может снизить активность домохозяйств и, соответственно, повлиять на темпы кредитования. В то же время неопределенность тормозит потребление и инвестиции, поэтому развитие кредитования в Латвии может стать более умеренным", - отмечает Изгородин.

В начале этого года (до февраля включительно) кредитование в Латвии продолжило тенденцию прошлого года - достаточно быстро росли показатели кредитования и предприятий, и домохозяйств. "Годовой темп роста кредитования в Латвии по-прежнему остается одним из самых высоких в еврозоне и значительно опережает экономический рост страны. Соответственно увеличивается и объем кредитов по отношению к валовому внутреннему продукту, однако он все еще существенно ниже, чем в других странах еврозоны. Это позволяет рассчитывать на дальнейший рост, если только коррективы не внесет непредсказуемая и порой хаотичная геополитическая ситуация", - говорит экономист Банка Латвии Матисс Мирошников.