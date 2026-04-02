Кризиса такого уровня ещё не было, скоро может начаться дефицит товаров или они подорожают - экономист

Бизнес
Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кризиса такого уровня ещё не было, скоро может начаться дефицит товаров или они подорожают - экономист
ФОТО: пресс-фото

Кризиса такого уровня ранее не было, заявил в эфире TV24 ректор Латвийского университета, экономист Гундарс Берзиньш, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

«В семидесятых годах было сознательное решение — эмбарго против западного мира, чтобы проводить иную политику. Но это были решения, а не результат военных действий, когда одна сторона фактически держит в заложниках остальной мир», — отметил Берзиньш, пишет nra.lv.

Он указал, что сейчас некоторые арабские страны готовы платить дополнительные проценты за то, чтобы их суда и грузы пропускали, тогда как другая часть мира не готова решать проблему военным путём так, чтобы она была окончательно устранена.

Ректор Латвийского университета также отметил, что ему показался интересным комментарий о том, что Иран получил силу, которой раньше не имел, и теперь использует её в полной мере, манипулируя тем, что у него есть — Ормузским проливом, ставя ультиматум.

Отвечая на вопрос о том, что делать в такой ситуации, Берзиньш подчеркнул, что это очень сложный вопрос, и даже если военные действия завершатся, неизвестно, прекратится ли такая политика. В результате неопределённость в мировой экономике существенно возросла.

Берзиньш убеждён, что люди даже не осознают, какое количество повседневных товаров или их компонентов проходит через Ормузский пролив. В частности, речь идёт о материалах для производства микрочипов, минеральных удобрениях для сельского хозяйства и многих других товарах, которые ранее считались само собой разумеющимися и доступными по низким ценам, но теперь стало очевидно, что они могут либо исчезнуть, либо значительно подорожать.

Читайте нас также:
#ближний восток #мировая экономика #цены #кризис #торговля #экономика
