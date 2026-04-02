С 1 апреля начался трехмесячный период, установленный принятым на прошлой неделе законом об ограничении роста цен на топливо, в течение которого ставка акциза на дизельное топливо снижена на 15%, пишет Latvijas Avīze.

До 30 июня акцизный налог на дизельное топливо составит 396 евро за 1000 литров, тогда как стандартная ставка составляет 467 евро, а для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, - 21 евро за 1000 литров (стандартная ставка - 70,05 евро). Для обычного потребителя дизельного топлива изменения означают снижение примерно на 9 центов за литр.

Уже 31 марта, за день до изменений, цены на автозаправках немного упали. Например, на АЗС "Circle K Latvia" цена дизельного топлива во вторник снизилась на 7 центов - до 2,064 евро за литр. В среду снижение уже было менее заметным: на АЗС "Circle K" цена упала еще на 2 цента, достигнув за два дня суммарного снижения на 9 центов (2,044 евро за литр), однако на АЗС "Neste" после снижения во вторник 1 апреля цена дизельного топлива вернулась к уровню понедельника (2,117 евро за литр).

"Розничные цены на топливо напрямую связаны с закупочной ценой, а сниженный акциз распространяется только на то топливо, которое торговцы приобрели у поставщиков начиная с 1 апреля. На запасы топлива, закупленные ранее, снижение налога не распространяется. В результате снижение цен вследствие изменения ставки акциза будет проявляться постепенно по мере поступления новых поставок на рынок", - поясняет председатель правления сети АЗС "Virši-A" Янис Виба.

Он также добавил, что одновременно с 1 апреля вступило в силу требование об обязательном добавлении биокомпонента в топливо, что создает небольшой дополнительный рост затрат и частично "съедает" эффект снижения акциза.

Снижение акциза на дизельное топливо сроком на три месяца введено с целью смягчения последствий резкого роста цен на топливо в марте, вызванного кризисом на Ближнем Востоке. В прошлом месяце биржевая цена дизельного топлива выросла примерно на 70%, а цена нефти марки "Brent" - на 44%. В Латвии средняя розничная цена дизельного топлива увеличилась с 1,504 евро за литр в январе-феврале до 2,13 евро за литр, то есть на 63 цента.

Рост цен на топливо существенно влияет на транспорт, логистику и другие отрасли, вызывая дальнейшее подорожание товаров и услуг. В сельском хозяйстве скачок цен на топливо совпал с началом весенних работ, что является критическим периодом для фермеров. С учетом того, что для обработки одного гектара в течение сезона в среднем требуется 100 литров топлива, это означает рост затрат на 50 евро на каждый гектар.