Старение общества в Латвии будет продолжать увеличивать нагрузку на пенсионную систему даже при оптимистичных демографических сценариях, поэтому к изменениям необходимо своевременно адаптироваться, говорится в исследовании Рижской экономической высшей школы (SSE Riga), пишет ЛЕТА.

Согласно исследованию, численность населения Латвии может сократиться с 1,86 миллиона в 2025 году до примерно 1,34 миллиона в 2060 году. В то же время число жителей трудоспособного возраста уменьшится с 1,17 миллиона до около 750 000, тогда как число пенсионеров вырастет почти до полумиллиона.

Это означает, что на одного пенсионера в будущем будет приходиться лишь примерно полтора работающих по сравнению с двумя работающими сейчас. Такие изменения увеличат финансовую нагрузку на пенсионную систему.

Автор исследования, доктор экономических наук Сергей Губин прогнозирует, что даже при наиболее оптимистичных сценариях влияние старения общества сохранится. Он отмечает, что пенсионной системе необходимо адаптироваться уже сейчас, чтобы обеспечить её устойчивость в будущем.

Анализируя возможные сценарии развития, в исследовании сделан вывод, что даже более высокий приток мигрантов — около 10 000 человек в год — лишь частично компенсирует снижение численности населения, и к 2060 году она может составить около 1,7 миллиона. Однако и в этом случае тенденция старения общества сохранится.

В свою очередь, увеличение рождаемости до 1,8 ребёнка на одну женщину замедлило бы сокращение численности населения, однако доля пенсионеров всё равно продолжила бы расти и могла бы достичь 35–37% от общей численности населения.

В исследовании также проанализирована устойчивость пенсионной системы. При сохранении текущей ставки социальных взносов в размере 20% на первом пенсионном уровне прогнозируется, что размер пенсий по отношению к средней заработной плате может снизиться примерно с 60% в начале 2020-х годов до около 35% к 2060 году. В то же время накопления второго пенсионного уровня могут улучшить общий размер пенсий, однако для этого потребуются долгосрочные инвестиции и, возможно, увеличение взносов.

Автор исследования отмечает, что для устойчивости пенсионной системы потребуется комплексный подход, включая постепенные реформы, стимулирование активности на рынке труда и экономический рост.