Финансирование Европейского союза (ЕС) для "зеленого" бизнеса в приоритетном порядке смогут получить проекты в Саулкрастском, Лимбажском, Огрском и Тукумсском краях, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Поправки к правилам Кабинета министров о поддержке "зеленого" предпринимательства, использовании возобновляемых энергоресурсов и повышении энергоэффективности предусматривают, что заявки на проекты, которые планируется реализовать в этих краях, получат поддержку в приоритетном порядке. Общий объем финансирования по программе составляет 7,81 млн евро.

Как пояснили в Министерстве экономики, изменения необходимы для обеспечения более сбалансированного развития регионов и расширения возможностей для предприятий на менее развитых территориях. Ранее проекты в рамках данной программы в основном реализовывались в Риге и столичном регионе.

Отбор заявок на проекты по программе начнется после вступления поправок в силу.