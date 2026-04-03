Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, предусматривающий введение 100% таможенных тарифов на запатентованные фармацевтические продукты и их компоненты, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Тарифы вступят в силу через 120 дней для крупных компаний и через 180 дней — для более мелких.

Однако для Европейского союза будет применяться сниженный тариф в размере 15%.

Администрация Трампа продолжает агрессивную тарифную политику, несмотря на решение Верховного суда США о том, что многие введённые этой администрацией тарифы являются незаконными в их нынешнем виде.

Страны смогут снизить тарифы на свою продукцию, если заключат соответствующие соглашения с правительством США и начнут строительство заводов на территории США.

Администрация США также намерена изменить тарифы на импорт алюминия, стали и меди.

Правительство США не получило ожидаемых доходов от тарифов, поскольку другие страны искусственно занижали декларируемые цены на сталь, поставляемую в США, заявил высокопоставленный представитель администрации.

В дальнейшем планируется установить для импорта этих металлов тариф в размере 50%, рассчитываемый не от экспортной цены, а от цены на рынке США.