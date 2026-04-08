Утро 8 апреля принесло хорошие новости – стороны конфликта на Ближнем Востоке договорились о двухнедельном перемирии и возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Биржевой рынок фьючерсов на дизельное топливо отреагировал на эти новости значительным падением – более 20% по сравнению с ценой закрытия 07 апреля.

Однако пока это падение биржевых котировок имеет лишь индикативное значение и скорее всего не приведет к значительному снижению цен на АЗС сегодня. Дело в том, что котировки физического рынка Platts фиксируются ежедневно поздно вечером и поэтому могут влиять на цены местного рынка топлива только на следующий день, рассказывает руководитель стратегии SIA «KOOL Latvija» и AS «OLEREX» Алексей Шведов.

Степень этого влияния может варьироваться от продавца к продавцу, в зависимости от выбранного метода учета, формулы ценообразования и политики управления рисками.

По состоянию на 11:30 утра биржевой фьючерс на дизельное топливо «отскочил» от достигнутого минимального значения вверх более чем на 100 долларов/тонна, то есть более чем +10 центов на литр.

К сожалению, неизвестно на каком уровне зафиксируются котировки Platts, соответственно неизвестно как изменяться цены на АЗС завтра.

Как быстро могут снизиться цены?

Это зависит прежде всего от того будут ли стороны конфликта соблюдать условия перемирия в течение этих двух недель и что случится после истечения оговоренного сторонами срока.

Темпы снижения цен на местном рынке зависят от того на каких уровнях будут торговаться нефтепродукты на мировом физическом рынке. В случае стран Балтии ценовым индикатором этой торговли являются котировки Platts CIF NWE/ Basis ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp).

Поскольку речь идет о физическом рынке и сделках с реальным товаром, то здесь будет иметь огромное значение то, как быстро начнет свое движение в сторону потребителя тот объем нефти и нефтепродуктов, что ожидал открытия Ормузкого пролива, а также насколько быстро восстановиться инфраструктура и логистика региона, в котором происходит конфликт.