Эффект от войны на Ближнем Востоке ударит по поставкам и ценам и в следующих кварталах.

Мировые цены на продовольствие в марте продолжили рост и поднялись до самого высокого уровня с сентября 2025 года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Индекс цен на продовольствие ФАО составил 128,5 пункта, что на 2,4% выше пересмотренного февральского уровня и на 1% выше, чем год назад.

Как отмечает Reuters, главным фактором роста стали подорожавшие энергоресурсы на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В ФАО предупреждают: если война затянется более чем на 40 дней, высокие расходы на топливо и удобрения могут привести к сокращению посевов, снижению использования удобрений и переходу фермеров на менее затратные культуры, что ударит по поставкам и ценам уже в следующих кварталах.

Сильнее всего в марте выросли цены на сахар – на 7,2%, поскольку рынок ожидает, что Бразилия направит больше сахарного тростника на производство этанола из-за дорогой нефти. Индекс цен на растительные масла поднялся на 5,1%, а зерновые подорожали на 1,5%. В частности, мировые цены на пшеницу выросли на 4,3% на фоне ухудшения видов на урожай в США и ожиданий сокращения посевов в Австралии из-за более дорогих удобрений.

Цены на мясо в марте выросли на 1%, молочная продукция – на 1,2%, тогда как рис, напротив, подешевел на 3% из-за сезонного поступления нового урожая и слабого спроса. При этом ФАО немного повысила прогноз мирового производства зерновых в 2025 году – до рекордных 3,036 млрд тонн, что на 5,8% больше, чем годом ранее.

Нынешний рост цен пока не означает дефицита продовольствия, но указывает на нарастающее инфляционное давление по всей цепочке – от топлива и удобрений до хлеба, растительного масла и сахара.