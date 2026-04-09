Латвии необходимо вернуть лидерские позиции среди портов Балтии, заявил в четверг на заседании Совета по портам, транзиту и логистике министр экономики Виктор Валайнис, пишет LETA.

Он отметил, что страна «проиграла» порту Клайпеды из-за нехватки координации и отсутствия последовательной политики в сфере портов. При этом министр подчеркнул, что в тех направлениях, где реализуется целенаправленная политика, уже видны результаты — например, в секторе круизных судов.

Валайнис подчеркнул, что при развитии портов важно ориентироваться на промышленное развитие, поскольку в портах уже начались такие процессы, и это означает их переориентацию. В качестве примеров он привёл развитие Лиепайской специальной экономической зоны и Кундзиньсалы в Рижском порту. Однако, по его словам, это не отражается в статистике портов, так как не связано напрямую с объёмами перевалки грузов.

Министр отметил, что индустриализация является направлением развития портов, однако она может сократить их доходы. В связи с этим Министерству сообщения необходимо разработать стратегию устойчивого финансирования портов, поскольку с ростом производства товаров с высокой добавленной стоимостью доходы портов, например от навигационных услуг, будут снижаться.

Премьер-министр Эвика Силиня добавила, что в правительстве уже рассматривались перераспределения средств фондов Европейского союза для поддержки развития портов. Она также согласилась, что оценивать развитие портов следует не только по объёму перевалки грузов, но и по объёму производимой продукции.

Государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидков сообщил, что в последние годы объём перевалки грузов в портах сокращается: если в 2021 году он составлял 41,7 миллиона тонн, то в прошлом году — 34,3 миллиона тонн.

Он также отметил снижение объёмов железнодорожных грузоперевозок: в прошлом году они составили 9,5 миллиона тонн по сравнению с 22 миллионами тонн в 2021 году.

Надо срочно искать решения

В Министерстве экономики сообщили агентству LETA, что на заседании Совета по портам была подчеркнута необходимость срочно искать решения для переориентации грузового портфеля портов, развития новых рынков и сегментов, а также привлечения частных инвестиций.

Минэкономики, опираясь на поручение Совета по портам, в конце 2024 года и начале 2025 года совместно с управлениями крупных портов и отраслью «с нуля» разработало Дорожную карту, которая была представлена на заседании Совета 3 апреля прошлого года. Тогда было принято решение, что дальнейшее совершенствование документа обеспечит Министерство сообщения как орган, формирующий политику в сфере портов, транспорта и логистики.

На этом заседании Минэкономики в целом поддержало принятие Дорожной карты, однако отметило, что в Латвии более пяти лет не было отраслевого политического документа, и этот «вакуум» создал риски для развития отрасли. Кроме того, по мнению министерства, Дорожная карта должна отражать быстро меняющиеся условия отрасли, безопасности и региональной конкуренции, а Совет по портам должен играть активную стратегическую координирующую роль, контролируя не только сроки выполнения, но и соответствие содержания потребностям отрасли.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что Дорожную карту необходимо ежегодно актуализировать, и она не может быть статичным документом, поскольку портовая отрасль стремительно меняется, в том числе из-за ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на топливо.

"Кроме того, на европейском уровне обсуждаются различные документы, которые могут повлиять на конкурентоспособность латвийских портов, и у Латвии должна быть чёткая позиция и план реагирования на эти инициативы", — подчеркнул он.

По его словам, в дальнейшем на обновление Дорожной карты должно уходить меньше времени, чем тот год, который Министерство сообщения потратило на её доработку, при этом необходимо обеспечить регулярный и открытый диалог с отраслью и оперативную реакцию на потребности развития портов.

Минэкономики подчёркивает необходимость продолжать целенаправленную переориентацию портов на сегменты с высокой добавленной стоимостью — развивать индустриальные парки на территориях портов, особенно для производства крупногабаритной продукции, где близость к портам критически важна. Также, по мнению министерства, следует реструктурировать грузовой портфель и привлекать частные инвестиции.

Одновременно портам необходимо реализовывать совместные проекты по внедрению цифровых решений и развитию технической базы — закупке технического флота, земснарядов, радиолокационных систем и других технологий.

На заседании также было утверждено создание оперативной рабочей группы, которую возглавит министр сообщения Атис Швинка. Планируется, что заседания будут проходить не реже одного раза в два месяца. По мнению Минэкономики, в состав группы следует включить экспертов Министерства финансов, поскольку развитие портов тесно связано с режимами государственной поддержки и фискальными инструментами.

Кроме того, Минэкономики считает необходимым включить в рабочую группу Ассоциацию малых портов, поскольку семь из десяти портов Латвии являются малыми и играют важную роль в развитии регионов. Также следует рассмотреть участие Латвийской торгово-промышленной палаты и Конфедерации работодателей Латвии, чтобы обеспечить более широкое представительство частного сектора.

Минэкономики согласилось с мнением отрасли о том, что заседания Совета по портам проходят слишком редко, что затрудняет своевременное реагирование на снижение объёмов грузов и рост затрат.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в латвийских портах было перевалено 34,281 миллиона тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в 2024 году. В свою очередь, объём железнодорожных грузоперевозок в 2025 году сократился на 17,6% по сравнению с 2024 годом и составил 9,454 миллиона тонн.

Совет по портам, транзиту и логистике Латвии является координирующим органом в сфере портов и логистики, в работе которого участвуют премьер-министр, министры отраслей, руководители портов и городов, а также представители общественных организаций и других государственных структур.