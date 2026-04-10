Латвийская авиакомпания "аirBaltic" в мае приостановит начатые в конце марта рейсы между Каунасом и Ригой.

В связи с ростом затрат этот маршрут стал экономически нецелесообразным и будет отменен с 7 мая, сообщила компания в пятницу.

"Расходы на топливо выросли настолько, что мы решили приостановить маршрут, а не повышать цены на билеты до уровня, когда они станут недоступными для наших пассажиров. Это было трудное, но необходимое решение", - сказал вице-президент компании по управлению маршрутной сетью Мантас Врубляускас.

Как сообщалось, "аirBaltic" начала полеты летнего сезона из Риги в Каунас 30 марта. Тогда компания заявляла, что новый маршрут позволит пассажирам из Каунаса через Ригу добираться до важнейших городов Европы.

По заявлению компании, Каунас остается важным рынком, и возможности развития в аэропорту города будут рассматриваться после стабилизации цен на топливо. Ждем с нетерпением!