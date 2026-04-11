ПВС на границе выявила запрещённые пищевые добавки в имитированной икре из России

Дата публикации: 11.04.2026
При лабораторной проверке образцов имитированной красной и чёрной икры российского происхождения, взятых на внешней границе Европейского союза, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила запрещённые в ЕС пищевые добавки, сообщает LETA.

ПВС указывает, что в имитированной красной и чёрной икре «Zdorovye» весом 420 граммов обнаружено использование запрещённых пищевых добавок «E321», «E110» и «E124».

В службе пояснили, что распространитель продукции начал её отзыв.

О выявленном нарушении ПВС разместила уведомление в системе быстрого оповещения ЕС.

ПВС является государственным учреждением, находящимся в подчинении Министерства земледелия, и осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.

Читайте нас также:
