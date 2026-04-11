На прошедшей рабочей неделе в Вильнюсе и Таллине цены на топливо снизились, тогда как в Риге выросла цена на дизельное топливо, свидетельствуют обобщённые агентством LETA данные.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, далее следуют Таллин и Вильнюс. В свою очередь, дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе, затем в Риге, а дешевле всего — в Таллине.

В Риге на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста в пятницу цена бензина марки 95 по сравнению с предыдущей пятницей снизилась на 0,5% — до 1,854 евро за литр. В то же время цена дизельного топлива за неделю выросла на 4,9% и в пятницу составила 2,144 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю бензин марки 95 стоил 1,739 евро за литр, что на 4,7% меньше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива снизилась на 4,2% — до 2,169 евро за литр в пятницу.

В Таллине на заправках "Circle K" цена бензина марки 95 за неделю снизилась на 3,8% — до 1,749 евро за литр в пятницу, а дизель стоил 2,089 евро за литр, что на 1,4% меньше, чем неделей ранее.

Цена автогаза в Риге по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 0,9% — до 1,085 евро за литр в пятницу. В Таллине цена автогаза выросла на 5,6% и составила 0,959 евро за литр, тогда как в Вильнюсе она за неделю не изменилась и составила 0,979 евро за литр.