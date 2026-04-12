Поматросил и бросил: Стефано Габбана ушел из руководства Dolce & Gabbana

Бизнес
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поматросил и бросил: Стефано Габбана ушел из руководства Dolce & Gabbana

Итальянский дизайнер одежды Стефано Габбана покинул пост председателя совета директоров модного дома Dolce & Gabbana, основанного им вместе с Доменико Дольче, говорится в сообщении компании для регуляторов.

63-летний Габбана ушел с поста в конце 2025 года. С января совет директоров компании возглавил брат Доменико Дольче Альфонсо, нынешний CEO.

Dolce & Gabbana заявила, что уход Габбана с этого поста обусловлен "естественной эволюцией организационной структуры компании и системы управления". "Эти изменения никак не влияют на творческую деятельность Стефано Габбаны", - говорится в сообщении.

Bloomberg передает со ссылкой на источники, что Габбана рассматривает различные варианты в отношении своей доли в Dolce & Gabbana, составляющей около 40%.

Компания столкнулась с трудностями из-за затяжного спада в сегменте товаров класса "люкс", и неопределенность в отношении последствий войны на Ближнем Востоке усугубляет ситуацию. Это давление негативно сказывается на ее финансовых показателях и затрудняет выполнение условий по долговым обязательствам.

Dolce & Gabbana начинает новый раунд переговоров с кредиторами относительно рефинансирования долга на сумму 450 млн евро, сообщают источники Bloomberg.

Дольче и Габбана основали компанию в 1985 году и по-прежнему отвечают в ней за креативную часть.

