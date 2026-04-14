Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) на этой неделе должна рассмотреть вопрос о займе национальному авиаперевозчику. Впервые в документооборот парламента поступили открытые документы – ранее, на правительстве, все рассматривалось в режиме «для служебного пользования».

Два удара по одной компании

«Ближневосточный кризис вызвал резкий и непрогнозируемый внешний шок для авиационной отрасли, – сообщается министрам. – Это влияние напрямую коснулось и airBaltic, вызвав одновременно и сокращение выручки из-за отмененных полетов, и существенный рост расходов на топливо. В результате прогнозы… на 2026 год значительно ухудшились, и в краткосрочной перспективе возрос риск ликвидности.

Влияние кризиса на airBaltic проявляется по двум основным направлениям:

Во-первых, снизились поступления, так как из-за ближневосточного конфликта авиакомпании пришлось отменить рейсы в Дубай и Тель-Авив, которые составляют более чем значительную часть общей планируемой емкости и доходность которых превышает среднюю по сети маршрутов.

Во-вторых, очень резко выросли расходы на топливо – цена поднялась с принятых в бюджете airBaltic и наблюдавшихся в начале года цен на авиационное топливо примерно 700 долларов США за тонну до 1 600 долларов США за тонну. В зависимости от дальнейшей динамики цены на топливо, общее потенциальное негативное воздействие на компанию может быть критическим».

Инвесторы не верят

Но уже сейчас – «реакция финансового рынка была незамедлительной».

«Цена облигаций airBaltic за несколько дней существенно упала. Это сигнализирует о том, что инвесторы восприняли компанию как эмитента повышенного риска. В то же время отмечаются опасения отдельных поставщиков и кредиторов относительно способности предприятия своевременно рассчитаться по обязательствам. По мере того как конфликт на Ближнем Востоке продолжался и обострялся, цена облигаций airBaltic упала еще больше. Существуют существенные риски, что сентимент рынка облигаций негативно скажется на отношении операционных партнеров к компании».

Предлагаемый заем в размере 30 млн евро, отмечается в документе – «является ограниченным, основанным на рыночных условиях решением, цель которого есть обеспечение непрерывности деятельности предприятия и предоставление времени на реализацию долгосрочного рыночного решения».

Что скажет Брюссель?

«Без такого решения (без кредита) существует риск оказаться в гораздо более тяжелом и существенно более дорогом для государства сценарии. Поэтому участие государства в этой ситуации обосновано не как спасательная мера, а как рациональные действия акционера по защите уже сделанного вклада и предотвращению значительно большего фискального влияния в будущем».

Помощь, конечно, дело хорошее – но вот только ныне аналогичные меры предпринимают только в Бразилии, Индии и Китае. Но – не в Евросоюзе. Ибо законодательство Брюсселя вполне может трактовать такое финансирование как… нарушение конкуренции! Так что – сегодня будет принято поистине прецедентное решение.

Кадры бегут с корабля

Директор по операционному управлению и член правления airBaltic Паулс Цалитис уходит с должности. Как заявили в авиакомпании, это – «его личное решение».

С 1 мая обязанности директора по операционному управлению возьмет на себя старший вице-президент по летным операциям airBaltic Робберт Стратинг, работающий в авиакомпании с января 2025 года (ранее в британской VirginAtlantic). Правление продолжит работу в составе двух членов.