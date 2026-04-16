В марте в рижском общественном транспорте было перевезено 10 705 800 пассажиров, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила руководитель отдела общественных отношений ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Больше всего пассажиров в марте перевезено автобусами, за ними следуют троллейбусы и трамваи.

Самым популярным трамвайным маршрутом в марте стал 1-й маршрут, на котором перевезено 1 116 058 пассажиров. Среди троллейбусов наибольшее число пассажиров зарегистрировано на 4-м маршруте - 570 813 человек, а среди автобусов лидировал 3-й маршрут с 672 869 перевезенными пассажирами.

В целом в марте общественным транспортом Риги воспользовались: автобусами - 4 713 766 пассажиров, троллейбусами - 3 614 115 пассажиров, трамваями - 2 377 919 пассажиров.

Наименее востребованным в марте оказался 20-й троллейбусный маршрут, которым воспользовался 3461 пассажир. В автобусном сообщении наименее популярным был 34-й маршрут - 7293 пассажира.

Оборот "Rīgas satiksme" в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 млн евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее.

"Rīgas satiksme" обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улицах. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.