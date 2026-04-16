Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамвай номер 1 за три месяца перевез по Риге более миллиона человек 1 790

Бизнес
Дата публикации: 16.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамвай номер 1 за три месяца перевез по Риге более миллиона человек
ФОТО: LETA

В марте в рижском общественном транспорте было перевезено 10 705 800 пассажиров, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила руководитель отдела общественных отношений ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Больше всего пассажиров в марте перевезено автобусами, за ними следуют троллейбусы и трамваи.

Самым популярным трамвайным маршрутом в марте стал 1-й маршрут, на котором перевезено 1 116 058 пассажиров. Среди троллейбусов наибольшее число пассажиров зарегистрировано на 4-м маршруте - 570 813 человек, а среди автобусов лидировал 3-й маршрут с 672 869 перевезенными пассажирами.

В целом в марте общественным транспортом Риги воспользовались: автобусами - 4 713 766 пассажиров, троллейбусами - 3 614 115 пассажиров, трамваями - 2 377 919 пассажиров.

Наименее востребованным в марте оказался 20-й троллейбусный маршрут, которым воспользовался 3461 пассажир. В автобусном сообщении наименее популярным был 34-й маршрут - 7293 пассажира.

Оборот "Rīgas satiksme" в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 млн евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее.

"Rīgas satiksme" обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улицах. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

×
Читайте нас также:
#Рига #транспорт #трамваи #Ригас Сатиксме #пассажирские перевозки #пассажиры #общественный транспорт
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео