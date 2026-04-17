А вы побежите к банкомату? Некоторые банковские карты перестанут работать в Латвии уже 21 апреля 2 5694

Бизнес
Дата публикации: 17.04.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash

С 21 апреля держатели карт Mastercard, выпущенных белорусским Альфа-банком, не смогут использовать их на территории Евросоюза, а также Великобритании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ограничения коснутся всех операций: снятия наличных в банкоматах, оплаты товаров и услуг в магазинах и интернете, а также переводов с карты на карту через локальные сервисы, уточнили в банке.

В Альфа-банке посоветовали клиентам, находящимся в этих странах, в том числе и в Латвее заранее снять деньги в любом банкомате или перевести их на карту другого банка.

Причина новых ограничений официально не называется. Однако ранее Visa объясняла аналогичный запрет на использование карт Альфа-банка, Белгазпромбанка и Белагропромбанка санкционными мерами.

В отличие от России, где карты Visa и Mastercard местных банков перестали работать за рубежом после ухода платежных систем, в Белоруссии эти системы продолжают функционировать. Однако выпущенные белорусскими банками карты все чаще сталкиваются с ограничениями.

#санкции #финансы #Латвия #ограничения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
