В этом году инфляция будет выше, чем могла бы быть, заявил экономист Петерис Страутиньш в передаче TV24 «Где зарыта собака?».

«В этом году часто можно будет говорить — ах, как могло бы быть хорошо! Средняя инфляция в этом году могла бы быть немного выше 2%. Но будет выше 4%. Эта цифра довольно вероятна, особенно учитывая последние события в мире — перемирие с Ираном то есть, то нет. Иран и США соревнуются в блокадах друг против друга. Очевидно, что цены на энергоносители растут.

Цены на нефть немного стабилизировались, но физический рынок топлива может отличаться от биржевых цен на нефть, поэтому есть риск, что в ближайшее время будут новые скачки. Кроме того, физически нефть в мире начинает заканчиваться», — отметил Страутиньш.

