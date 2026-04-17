Медленная процессия таксистов в знак протеста двигалась по столичным улицам – а ранее в длинные, печальные очереди выстроились рижские автоводители у колонок АЗС, которая обеспечивала «докризисную» цену на дизель. Тем самым, малоизвестная ранее бензозаправка обеспечила себе узнаваемость по всей стране. И теперь сможет потихоньку поднимать тарифы…

Против нечестной коммерческой практики на фоне кризиса предусматривает бороться разрабатываемый Закон платежа солидарности торговцев горючим. Проект документа от Министерства торговли недавно обсуждали на заседании правительства.

Звездный час спекулянтов

«В данный миг нет эффективного, прозрачного и целенаправленного механизма, который ограничивал бы чрезмерно высокий рост топливных цен и защищал бы потребителей», – призналось ведомство министра Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян).

А ведь: «Топливо – важная составляющая расходов на транспорт, сельское хозяйство, логистику и повседневную жизн. Хотя оптовая цена на нефть и топливо колеблется на бирже, фактическая цена розничной торговли не всегда меняется вместе с падением биржевых цен. Возникают опасения, что часть розничных торговцев использует геополитический кризис, чтобы увеличить свою маржу и получить непропорциональную дополнительную прибыль».

Планируемая мера от Минэкономики – «терминированная», т.е. ограничена – до 31 декабря сего года. Возможно, кризис в Ормузском проливе к тому времени рассосется – ну а коли нет, то, в любом случае, отвечать уже будет новый Кабинет Министров и экономический блок.

«Временный механизм»

Применение вышеназванного платежа будет осуществляться, если, «фактическая розничная цена превышает объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%».

Всего за один март-месяц розничные цены топлива в ЛР возросли примерно на 30% – что является наивысшим поднятием цен со времени энергокризиса 2022 года. Если в январе-феврале литр дизельного топлива продавали в среднем за 1,504 евро, то в конце марта – за 2,13 евро.

Данный показатель уже превзошел уровень июня 2022 года – 2,04 евро, когда были полностью прекращены поставки дизельного топлива из России и Беларуси.

От нас ничего не зависит?

Согласно исследованию рынка Совета по конкуренции, 93% розничной цены на горючее составляют компоненты, на которые торговец не может вовсе – или может оказать минимальное – влияние:

это – закупочная цена, напрямую зависящая от международных биржевых цен (около 46% от конечной цены),

и налоги и плата за услугу по гарантийным запасам (всего 47%).

В Латвии ныне все топливо импортируется (в основном из Литвы и Финляндии), поэтому внутренние цены тесно следуют международным биржевым ценам.

Физическая доступность горючего в Латвии сейчас не находится под угрозой. Данные еженедельного мониторинга управляющего публичными активами SIA Possessor (согласно ч. 1 ст. 72 Энергетического закона выполняет задачи центральной структуры по содержанию запасов) подтверждают, что горючего на акцизных складах торговцев достаточно. Основной вызов сейчас – рост цен на топливо.

В Латвии на рынке розничной торговли горючим работает около 600 заправок, которые принадлежат примерно 100-120 юридическим лицам. Рынок, впрочем, определяют 4-5 крупнейших операторов, которые дают 70-80% общего оборота.

Что это даст?

В случае принятия закона, рынок топлива станет фактически директивными. Министерство экономики будет устанавливать «ориентирующие цены розничной торговли» (OC), которые «включат все обоснованные расходы и экономически соразмерную прибыль». Предприниматель сможет варьировать свой интерес в рамках 3% от OC, ну а что сверх того – будет облагаться 100% налогом.

Министерство экономики обещает, что все полученное от нового налога, потратит на дело:

«Платежи направляются на поддержание инфраструктуры поставок, развитие новых мощностей, формирование резервов и обеспечение стабильности системы. Как следствие, это позволяет своевременно инвестировать в систему снабжения, содержать необходимые резервы и обеспечивать бесперебойную доставку ресурсов, тем самым минимизируя риски в кризисных ситуациях и укрепляя энергетическую и экономическую безопасность страны».

Министерство, обладая компьютеризированной базой данных, способно разработать OC и применять налог солидарности при минимальных собственных инвестициях – менее 23 тысячах евро.

Остается лишь напомнить о предыдущем начинании Викторса Валайниса, когда он пару лет тому объявил войну росту продовольственной инфляции. Но достаточно заглянуть в ближайший гастроном, и взглянуть, например, почем помидорки – дабы усомниться в действенности предлагаемых мер. В конце концов, мы живем в либеральной, открытой экономике – и тут вряд ли возможны какие-то островки плана и регуляции. А рынок – пощады не знает!

Мнение заправщиков

– Крайне сложно комментировать абсурдность ситуации, когда планируется принять закон, в котором отсутствует механизм определения «объективно рассчитанной цены».

Участники рынка обоснованно критиковали этот вариант, однако новый механизм для обсуждения и комментариев так и не был предложен. Авторы законопроекта решили пойти самым простым путём — принять закон без конкретного механизма определения «объективно рассчитанной цены».

Предполагается, что такой механизм появится уже после принятия закона, однако его объективность невозможно даже оценить, поскольку он пока не существует.

Непонятно, как вообще можно принимать фискальный нормативный акт без механизма, который является его основой. Это абсурд!

(Управляющий АЗС, пожелавший остаться неизвестными)